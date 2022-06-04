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Андрей Хлывнюк мечтает увидеть своих детей: Я скучаю ужасно

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 июня, 15:41
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Лидер группы "Бумбокс" в интервью "Зірковому шляху" признался, что мечтает поскорее увидеть своих детей, с которыми давно не виделся из-за войны в Украине
Андрей Хлывнюк рассказал о тоске по детям
Андрей Хлывнюк рассказал о тоске по детям / Фото: instagram.com/andriihorolski

Андрей Хлывнюк одним из первых в украинском шоу-бизнесе взял в руки оружие и пошел защищать Украину. Музыкант даже получил ранение в результате обстрела рашистов, но остался жив и выставил злосчастный осколок, принесший ранение, на аукцион.

И хотя с боевыми задачами Хлывнюк справляется, есть переживания, которые ему преодолеть не под силу. В интервью "Зірковому шляху" лидер "Бумбокс" рассказал, что очень скучает за своими детьми и безумно переживает из-за этого.

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Я скучаю ужасно по детям, – откровенно сказал артист. – А звонить я не могу. Меня размазывает сразу. Я только позвоню, мы поговорим, она скажет: "Папа, а скоро уже закончится война, скоро вы справитесь с этими придурками? Я хочу домой. Ты обещал, что мы поедем дикарями в Анталию. Я уже подготовилась, а месяц прошел". А папа… меня начинает сильно мазать. Я потом от часа до 6 часов не могу работать нормально.

Музыкант верит, что совсем скоро сможет наконец-то обнять сына и дочь после долгой разлуки.

Напомним, что лидер группы "Бумбокс" воспитывает двоих детей – 11-летнего сына Ивана и 8-летняя дочь Александра. Дети родились в браке артиста с арт-директором Анной Копыловой. Супруги развелись в 2020 году после 11 лет брака.

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Ранее стало известно, что Андрей Хлывнюк уехал на восток Украины.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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