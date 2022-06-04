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Андрій Хливнюк мріє побачити своїх дітей: Я сумую жахливо

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 червня, 15:41
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Лідер гурту "Бумбокс" в інтерв'ю "Зірковому шляху" зізнався, що мріє швидше побачити своїх дітей, з якими давно не бачився через війну в Україні
Андрій Хливнюк розповів про тугу за дітьми
Андрій Хливнюк розповів про тугу за дітьми

Андрій Хливнюк одним із перших в українському шоу-бізнесі взяв у руки зброю та пішов захищати Україну. Музикант навіть отримав поранення в результаті обстрілу рашистів, але залишився живим і виставив злощасний уламок, що приніс поранення, на аукціон.

І хоч із бойовими завданнями Хливнюк справляється, є переживання, які йому подолати не під силу. В інтерв'ю "Зірковому шляху" лідер "Бумбокс" розповів, що дуже сумує за своїми дітьми та шалено переживає через це.

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Я сумую жахливо за дітьми, – відверто сказав артист. – А дзвонити я не можу. Мене розмазує одразу. Я тільки подзвоню, ми поговоримо, вона скаже: "Тату, а скоро вже закінчиться війна, скоро ви впораєтеся з цими недоумками? Я хочу додому. Ти обіцяв, що ми поїдемо дикунами в Анталію. Я вже підготувалася, а місяць минув". А тато… мене починає сильно мазати. Я потім від години до 6 години не можу працювати нормально.

Музикант вірить, що зовсім скоро зможе обійняти сина і дочку після довгої розлуки.

Нагадаємо, що лідер гурту "Бумбокс" виховує двох дітей – 11-річного сина Івана та 8-річну доньку Олександра. Діти народилися у шлюбі артиста з арт-директором Ганною Копиловою. Подружжя розлучилися у 2020 році після 11 років шлюбу.

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Раніше стало відомо, що Андрій Хливнюк виїхав на схід України.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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