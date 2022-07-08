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Екатерина Кухар декламирует монолог Мавки из "Лісової пісні" в рамках #VOICESOFNATION (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 июля, 14:53
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Прима-балерина присоединилась к социально-культурному проекту Vogue UA. "Сегодня" показывает, как Кухар продекламировала монолог персонажа из драмы-феерии Леси Украинки
Екатерина Кухар продекламировала монолог в рамках проекта, созданного Vogue UA
Екатерина Кухар продекламировала монолог в рамках проекта, созданного Vogue UA / Фото: vogue.ua, instagram.com/ekaterinakukhar_official

Vogue UA продолжает #VOICESOFNATION с участием украинских звезд. Так, в рамках творческого проекта этно-группа DakhaBrakha к традиционному старославянскому празднику исполнила народную песню "Ой на Івана та й на Купала".

Следующей участницей проекта стала балерина Екатерина Кухар. Она выбрала для декламации монолог Мавки из пьесы "Лісова пісня" Леси Украинки.

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"Лісова пісня" – это украинская душа. Своеобразный культурный код нации, глубокий смысл которого можно расшифровать и прочитав одноименную драму-феерию Леси Украинки, и знакомясь с легендарным балетом "Лісова пісня", и прослушивая музыку Михаила Скорульского, который уделил большое внимание фольклору Волыни. А уже скоро мир сможет познакомиться с украинской культурой смотря анимационный фильм "Мавка. Лісова пісня". Мавка пришла к нам из древних украинских мифов, – рассказывает Екатерина Кухар.

По мнению звезды балета, гениальная Леся Украинка навсегда сделала Мавку символом непобедимой любви. Также, по словам Кухар, поэтесса вдохновила других художников на множество произведений про этого персонажа.

Сегодня Мавка – это целая магическая Вселенная. В балете Мавка – это мифическое лесное существо, несущее миру чистоту желаний, действий и мыслей. Она живет сердцем и умеет любить и даже прощать измену. Сегодня легендарная "ЛІсова пісня" – это наш бриллиант как в литературе, так и в балете. Я всегда с удовольствием танцую эту партию. По замыслу создателей в мире мультфильма "Мавка", лесная нимфа получит мое балетное шествие и грацию, – добавила знаменитость.

Кратко о #VOICESOFNATION

Vogue UA в июне запустил социально-культурный проект #VOICESOFNATION с участием украинских артистов. Он направлен на продвижение украинской песни и поэзии в поддержку нашей страны в мире. С помощью проекта будут собраны средства на восстановление памятников, пострадавших из-за российской агрессии.

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Для участия в #VOICESOFNATION знаменитости выбрали особые для себя откликающиеся в сердце стихи и народные песни. Например, Джамала исполнила "Сіно моє, сіно", а ONUKA сыграла на свирели мелодию "Cоловейко" и т.д.

Проект одновременно транслируется на всех площадках Vogue UA – сайте, Youtube-канале, в Facebook и Instagram.

Напомним, 7 июня состоялся марафон "Голоси вільних лунають на весь світ" в поддержку проекта Vogue UA.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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