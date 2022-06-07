Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Кароль, MONATIK, Джамала и другие звезды о войне с РФ – где смотреть марафон "Голоса свободных"

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июня, 14:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Vogue UA запускает проект #VOICESOFNATION с участием украинских артистов и звезд спорта, направленный на продвижение украинской песни и поэзии и поддержку Украины в мире
Самый масштабный марафон на поддержку Украины
Самый масштабный марафон на поддержку Украины / Фото: vogue.ua

7 июня в 15:00 начнется марафон "Голоса свободных раздаются на весь мир" в поддержку проекта Vogue UA. Звездные гости и ведущие Тина Кароль и Олег Панюта объединят страну в одном эфире канала "Украина 24".

Марафон, инициированный Vogue UA – VOICESOFNATION – "Голоса свободных" – это социально-культурный проект с участием артистов, направленный на продвижение украинской песни и поэзии и поддержку нашей страны в мире. В рамках проекта будут собраны средства на восстановление памятников, пострадавших из-за российской агрессии.

Реклама

Посмотреть прямой эфир с командой Vogue UA и звездными участниками проекта #VOICESOFNATION – 2-часовой телемарафон "Голоса свободных" можно на YouTube-канале "Украина 24". Артисты расскажут о своем участии в проекте и о том, как музыканты поддерживают Украину.

Среди героев проекта – самые известные украинские артисты: Джамала, ONUKA, MONATIK, Макс Барских, Нина и Тоня Матвиенко, Юлия Санина и другие. В рамках проекта #VOICESOFNATION они выбрали особые для себя стихи и народные песни: например, Джамала исполнит народную песню "Сіно моє сіно", а ONUKA сыграет на свирели мелодию "Cоловейко".

Реклама

Проект одновременно будет транслироваться на всех площадках Vogue UA – сайте, Youtube-канале, Facebook и Instagram.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять