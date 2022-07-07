DakhaBrakha исполнили народную песню "Ой, на Івана, та й на Купала" в рамках #VOICESOFNATION (видео)

К традиционному старославянскому празднику Ивана Купала этно-группа спела в рамках творческого проекта тематическую песню. О чем трек и как его исполнили DakhaBrakha – смотрите дальше

DakhaBrakha спели в рамках проекта, созданного Vogue UA / Фото: vogue.ua

Сегодня, 7 июля, отмечают день Ивана Купала – один из древнейших праздников в Украине, наполненный магическими обрядами, легендами и ритуалами. По случаю праздника этно-группа DakhaBrakha исполнила народную песню "Ой, на Івана, та й на Купала" в рамках проекта #VOICESOFNATION.

Мы записывали эту песню на Ивана Купала. Поэтому выбрали по календарю. В ней говорится об изгнании ведьмы из дома, а мы хотим ее экстраполировать к изгнанию нечистой силы из Украины. Пели с верой в победу Украины над злом! – рассказали участники группы.

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Что известно о ДахаБрахе?

Это украинская музыкальная этно-группа, организатором и художественным руководителем которой является Владислав Троицкий. В репертуаре коллектива — песни на украинском, крымскотатарском, английском, немецком, русском языках. В 2020 году стали лауреатами Шевченковской премии.

DakhaBrakha

Кратко о #VOICESOFNATION

Vogue UA при поддержке ЦУМ Киев 8 июня запустили социально-культурный проект #VOICESOFNATION с участием украинских артистов. Он направлен на продвижение украинской песни и поэзии в поддержку нашей страны в мире. В рамках проекта будут собраны средства на восстановление памятников, пострадавших из-за российской агрессии.

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Для участия в #VOICESOFNATION знаменитости выбрали особенные для себя откликающиеся в сердце стихи и народные песни. Например, Джамала исполнила "Сіно, моє сіно", а ONUKA сыграла на свирели мелодию "Cоловейко" и т.д.

Проект одновременно транслируется на всех площадках Vogue UA – сайте, Youtube-канале, Facebook и Instagram.

Кстати, 7 июня состоялся марафон "Голоса свободных раздаются на весь мир" в поддержку проекта Vogue UA.

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Раньше мы также писали, что Ирина Билык стала амбассадором музея памяти "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.