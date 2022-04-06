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Героям Слава! Олег Скрипка посвятил новую песню бойцам украинской армии

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 апреля, 10:42
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В новом патриотическом треке Олега Скрипки прозвучали самые главные лозунги украинского народа в борьбе за свою свободу и независимость

Украинские артисты с помощью музыки продолжают собирать деньги для армии и поддерживать боевой дух наших воинов. Например, Злата Огневич вместе с группой "БЕЗ Обмежень" дали благотворительный концерт в бомбоубежище.

А певец Олег Скрипка записал новую песню, которую посвятил героизму бойцов украинской армии. Трек получил громкое и символичное название – "Героям Слава!".

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Вуаля, на ваше вооружение песенка кричалка. Слава Украине! Героям Слава! русский корабль…Лозунги – известны всему миру, а нам уже родные. Поэтому будем несокрушимы духом и непрестанно направляем чудовище тем курсом, которого они заслуживают. Победа за нами! – презентовал песню Олег Скрипка в своем Instagram.

Действительно, для миллионов украинцев эти лозунги давно стали не просто словами, а особым символом свободы, независимости и несокрушимости украинского народа.

Напомним, что многие всемирно известные музыканты присоединились к сбору средств для Украины и дают благотворительные концерты по всему миру. Так, в Бирмингеме состоялся благотворительный вечер, где выступили Эд Ширан, Палома Фейт и другие артисты.

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