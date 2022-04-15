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Марченко доводила Меловина до слез и называла его сатанистом: признание певца

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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15 апреля, 17:03
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Melovin рассказала, как бывшая ведущая шоу вела себя с ним и его друзьями
Melovin вспомнил, как Марченко издевалась над ним в "Х-Факторе"
Melovin вспомнил, как Марченко издевалась над ним в "Х-Факторе" / Фото: Коллаж: Сегодня

Melovin был участником шестого сезона талант-шоу "Х-Фактор"., а в финале – победителем. Но участие неординарного вокалиста в проекте было омрачено не самым приятным отношением ведущей – Оксаны Марченко.

В Instagram-профиле Мел опубликовал пост, в котором написал о насмешках со стороны Марченко за кулисами шоу в далеком 2015 году. По словам исполнителя, досталось тогда не только ему, но и его друзьям.

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Насмешки со стороны, подшучивания и язвительные комментарии касаемо моей внешности — линзы, татуировки… меня назвали сатанистом и что я не от Бога. При всех моих друзьях начали отчитывать, как своего собственного ребенка, – пишет Melovin.

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Оксана Марченко была хорошей и вежливой лишь на камеру. Вне кадра она показывала всю свою суть, добавил Меловин, которого неуместные замечания ведущей доводили до слез.

Образ душевной и радужной ведущей был разбит еще до включения камер... Просто, только сейчас у меня наконец-то сложился пазл актрисы без "Оскара". Когда-то обнимая деток, сейчас сидеть и наблюдать как на твоей земле их безжалостно убивает кум, – написал певец.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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