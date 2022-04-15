Марченко доводила Меловина до сліз і називала його сатаністом: зызнання співака

Melovin розповів, як колишня ведуча шоу поводилася з ним та його друзями

Melovin згадав, як Марченко знущалася з нього в "Х-Факторі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Melovin був учасником шостого сезону талант-шоу "Х-Фактор", а у фіналі – переможцем. Та участь неординарного вокаліста в проєкті була затьмарена не найприємнішим ставленням ведучої – Оксани Марченко, яка зараз у Москві виправдовує свого чоловіка-злочинця.

В Instagram-профілі Мел опублікував пост, в якому написав про насмішки з боку Марченко за лаштунками шоу в далекому 2015 році. За словами виконавця, дісталося тоді не лише йому, а і його друзям.

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Насмішки з боку, жарти та уїдливі коментарі щодо моєї зовнішності — лінзи, татуювання… мене назвали сатаністом і що я не від Бога. При всіх моїх друзів почали відчитувати, як свою власну дитину, – пише Melovin.

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Оксана Марченко була доброю та ввічливою лише на камеру. Поза кадром вона показувала всю свою суть, додав Меловін, якого недоречні зауваження ведучої доводили до сліз.

Образ душевної та райдужної ведучої був розбитий ще до включення камер... Просто тільки зараз у мене нарешті склався пазл акторки без "Оскара". Колись обіймаючи діток, зараз сидіти і спостерігати, як на твоїй землі їх безжально вбиває кум, – написав співак.

У Мережі продовжують обговорювати нове звернення Оксани Марченко та її зовнішність. "Сьогодні" показали, як із роками змінювалася дружина Медведчука.

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