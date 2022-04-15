Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Хіт Могилевської

ВІА Гра - все?

Міккі Рурк з нами

Заручини Лопес

Відміна Сабурова

Лоліта біжить з РФ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Марченко доводила Меловина до сліз і називала його сатаністом: зызнання співака

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 17:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Melovin розповів, як колишня ведуча шоу поводилася з ним та його друзями
Melovin згадав, як Марченко знущалася з нього в "Х-Факторі"
Melovin згадав, як Марченко знущалася з нього в "Х-Факторі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Melovin був учасником шостого сезону талант-шоу "Х-Фактор", а у фіналі – переможцем. Та участь неординарного вокаліста в проєкті була затьмарена не найприємнішим ставленням ведучої – Оксани Марченко, яка зараз у Москві виправдовує свого чоловіка-злочинця.

В Instagram-профілі Мел опублікував пост, в якому написав про насмішки з боку Марченко за лаштунками шоу в далекому 2015 році. За словами виконавця, дісталося тоді не лише йому, а і його друзям.

Реклама

Насмішки з боку, жарти та уїдливі коментарі щодо моєї зовнішності — лінзи, татуювання… мене назвали сатаністом і що я не від Бога. При всіх моїх друзів почали відчитувати, як свою власну дитину, – пише Melovin.

Реклама

Оксана Марченко була доброю та ввічливою лише на камеру. Поза кадром вона показувала всю свою суть, додав Меловін, якого недоречні зауваження ведучої доводили до сліз.

Образ душевної та райдужної ведучої був розбитий ще до включення камер... Просто тільки зараз у мене нарешті склався пазл акторки без "Оскара". Колись обіймаючи діток, зараз сидіти і спостерігати, як на твоїй землі їх безжально вбиває кум, – написав співак.

У Мережі продовжують обговорювати нове звернення Оксани Марченко та її зовнішність. "Сьогодні" показали, як із роками змінювалася дружина Медведчука.

Читайте наші новини у telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти