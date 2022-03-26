Мисс Украина Вселенная Анна Неплях рассталась с парнем-россиянином: "Мы оказались по разные стороны баррикад"

Старый завет Тараса Шевенко "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями..." украинская модель Анна Неплях поняла на своем болезненном опыте

Анна Неплях рассталась с парнем-россиянином

Для кого-то война стала поводом еще больше убедиться в своих чувствах, а кто-то наоборот понял, что обстоятельства сильнее чувств.

Владелица титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях тоже не смогла построить счастливые отношения с молодым человеком. После начала войны пара рассталась.

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Сперва в новом романе с таинственным ухажером ничего не предвещало беды. В первые дни войны Анна отправилась к своему парню во Францию, однако же через несколько дней отношения закончились и Анна осталась в Париже одна.

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Как объяснила Неплях своем Instagram, они с молодым человеком, хоть и имели одинаковое представление о ситуации, все равно не сошлись во взглядах.

Все это время он поддерживал меня и настаивал на моей безопасности и выезде в Европу. С каждым днем все становилось серьезнее и мы оказались по разные стороны баррикад, при этом имея общее видение ситуации, – поделилась Неплях.

Всех подробностей разрыва Анна пока решила не афишировать, но судя по всему, главная причина в том, что кавалер модели – гражданин России и совсем по-другому относится к войне в Украине. В своей манере Неплях даже отпустила шуточку по этому поводу и вспомнила старый завет Шевченко.

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Напомним, что новостью о разводе публику шокировала самая крепкая пара украинского шоу-бизнеса Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

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