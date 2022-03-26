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Міс Україна Всесвіт Анна Неплях розлучилася з хлопцем-росіянином: "Ми опинилися по різні боки барикад"

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МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 09:02
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Старий завіт Тараса Шевенка "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями..." українська модель Ганна Неплях зрозуміла на своєму болісному досвіді
Анна Неплях розлучилася з хлопцем-росіянином
Анна Неплях розлучилася з хлопцем-росіянином

Для когось війна стала приводом ще більше переконатися у своїх почуттях, а хтось навпаки зрозумів, що обставини сильніші за почуття.

Власниця титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях теж не змогла побудувати щасливі стосунки з хлопцем. Після початку війни пара розлучилася.

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Спершу в новому романі з таємничим залицяльником нічого не віщувало лиха. У перші дні війни Анна вирушила до свого хлопця до Франції, однак через кілька днів відносини закінчилися і Анна залишилася в Парижі одна.

Скріншот

Як пояснила Неплях своїм Instagram , вони з молодою людиною, хоч і мали однакове уявлення про ситуацію, все одно не зійшлися у поглядах.

Весь цей час він підтримував мене і наполягав на моїй безпеці та виїзді до Європи. З кожним днем все ставало серйознішим і ми опинилися по різні боки барикад, при цьому маючи спільне бачення ситуації, – поділилася Неплях.

Усіх подробиць розриву Анна поки що вирішила не афішувати, але зважаючи на все, головна причина в тому, що кавалер моделі – громадянин Росії і зовсім по-іншому ставиться до війни в Україні. У своїй манері Неплях навіть відпустила жарт із цього приводу та згадала старий заповіт Шевченка.

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Скріншот

Нагадаємо, що новиною про розлучення публіку шокувала найміцніша пара українського шоу-бізнесу Надя Дорофєєва та Володимир Дантес .

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