Собрал деньги и уехал из страны? Нового бойфренда Дорофеевой обвиняют в зраде

Ресторатор Михаил Кацурин собирал деньги для своих волонтерских штабов, которые кормили людей в Киеве

На ресторатора Мишу Кацурина накинулись в Сети из-за донатов и Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Недавно в Сети появилось фото Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина, косвенно подтверждающее их романтические отношения.

Предположительно, снимок был сделан в Барселоне, но ни Дорофеева, ни Кацурин к настоящему моменту не прокомментировали фотографию либо слухи о том, что они пара.

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Ранее Михаил собирал донаты для того, чтобы его команда могла готовить еду для теробороны Киева, ВСУ и других нуждающихся. Напомним, что Кацурин владеет несколькими ресторанами в столице.

Сейчас под этим постом пользователи Инстаграм пишут ресторатору с требованием ответить, где пожертвованные средства и как ему удалось покинуть Украину по время военного положения. Не забыли, конечно, и о Дорофеевой.

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А где Надя?

А как ты выехал из страны во время военного положения?

Расскажите нам, как вы покинули в такое время страну и оказались в Испании?

За эти деньги сбежал из страны

Скриншот: instagram.com/misha_katsurin

Миша, как там в Испании?

Разве не стыдно просить у народа деньги якобы на помощь ВСУ, а сам за 30$ уехать в Барселону к любовницу? Это разве гуманно? Адекввтно?

Скриншот: instagram.com/misha_katsurin

Кто такой Миша Кацурин

Михаил Кацурин – предприниматель, музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни: "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет". У него также есть несколько ночных клубов и бренд одежды Katsurina.

Миша Кацурин и его вторая жена Даша / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Миша родом из Бердянска. Построил свою карьеру в Киеве. Кацурин был совладельцем Зеленого театра и Атласа. Дважды был женат. Вторая супруга – Дарья – родила ему двоих детей. Пара объявила о расставании в марте этого года.

Ранее Владимир Дантес рассказал, какие у него сейчас отношения с Надей Дорофеевой.

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