Тодоренко призналась, что Топалов помог ей справиться с комплексами: Он принимает меня любой

Комплексы есть у всех и звезды не исключение. Ранее Регина Тодоренко рассказывала, что стеснялась съемок в купальниках из-за своей не идеальной кожи и маленькой груди. Но теперь эти комплексы в прошлом. Полюбить себя Регине Тодоренко помогли близкие и супруг Влад Топалов.
Нужно сказать спасибо моим родителям, которые внушали мне уверенность в себе. Постепенно от комплексов меня начал избавлять и мой муж. Я поняла, что он принимает меня любой, а значит, и мир может принять меня такой, какая я есть, – сказала телеведущая в интервью АиФ.
Регина призналась, что сейчас довольна своим телом и фигурой. Благодаря спорту телеведущей удалось вернуться в форму, в которой не была уже много лет.
В последний раз я столько весила в 24 года, когда очень много занималась танцами и йогой. А относительно недавно в моей жизни появилось фигурное катание. И могу сказать, что занятия на льду способствуют улучшению не только физического состояния, но и ментального, – сказала Регина.
Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":
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