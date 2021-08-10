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Тодоренко призналась, что Топалов помог ей справиться с комплексами: Он принимает меня любой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
10 августа, 07:44
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Регина Тодоренко продолжает делиться откровениями. Только недавно популярная телеведущая начала прорабатывать собственные комплексы
Регина Тодоренко рассказала, как справилась с комплексами
Регина Тодоренко рассказала, как справилась с комплексами / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Комплексы есть у всех и звезды не исключение. Ранее Регина Тодоренко рассказывала, что стеснялась съемок в купальниках из-за своей не идеальной кожи и маленькой груди. Но теперь эти комплексы в прошлом. Полюбить себя Регине Тодоренко помогли близкие и супруг Влад Топалов.

Нужно сказать спасибо моим родителям, которые внушали мне уверенность в себе. Постепенно от комплексов меня начал избавлять и мой муж. Я поняла, что он принимает меня любой, а значит, и мир может принять меня такой, какая я есть, – сказала телеведущая в интервью АиФ.

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Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов помог ей справиться с комплексами
Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов помог ей справиться с комплексами / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Регина призналась, что сейчас довольна своим телом и фигурой. Благодаря спорту телеведущей удалось вернуться в форму, в которой не была уже много лет.

В последний раз я столько весила в 24 года, когда очень много занималась танцами и йогой. А относительно недавно в моей жизни появилось фигурное катание. И могу сказать, что занятия на льду способствуют улучшению не только физического состояния, но и ментального, – сказала Регина.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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