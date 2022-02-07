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Вы точно влюбитесь: как изменился единственный внук Софии Ротару (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 17:09
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В марте Анатолию Евдокименко исполнится 28 лет
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко опубликовал новые фото
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко опубликовал новые фото / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/shmn

У Софии Михайловны двое внуков – София и Анатолий. Семья часто собирается вместе. Недавно сын артистки – Руслан Евдокименко – показал роскошный особняк Ротару, который располагается под Киевом.

Внучка Софии Ротару учится в нью-йоркском университете Parsons For Design и строит модельную карьеру. Зимой 2020 года стало известно, что девушка встречается с предпринимателем Денисом Жадановым, который также родом из Украины.

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Соня Євдокименко з Денисом Жадановим
Соня Євдокименко з Денисом Жадановим / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

А что известно о внуке певицы?

Анатолия Евдокименко назвали в честь его знаменитого дедушки, музыканта и народного артиста. Парень пишет музыку и выступает с DJ-cетами под псевдонимом SHMN.

София Ротару с внуком
София Ротару с внуком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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Анатолий не очень активен в соцсетях и не часто публикует фотографии в Instagram. Зато совместными кадрами с внуками щедро делится София Михайловна. Последний общий снимок датирован 31 декабря.

София Ротару с семьей
София Ротару с семьей / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На фото можно заметить, что 27-летний Анатолий Евдокименко носит длинные волосы, хотя еще год назад выглядел иначе.

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Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Накануне сын Руслана Евдокименко и сам поделился с фолловерами новыми портретами в Instagram-профиле.

Внук Софии Ротару – Анатолий Евдокименко
Внук Софии Ротару – Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/shmn

В комментариях под снимками, помимо комплиментов от членов семьи Евдокименко-Ротару, Анатолия сравнивают с мужем Софии Михайловны и с самой артисткой.

"Какие же у Софии Михайловны красивые внуки!", – написала одна из подписчиц.

Как выглядит внук Софии Ротару
Как выглядит внук Софии Ротару / Фото: instagram.com/shmn

Известно, что Анатолий Евдокименко учился в британской бизнес-школе, а также в колледже дизайна и искусства. Внук Софии Ротару несколько лет прожил в Лондоне, посвящая себя фото. В итоге он все же выбрал музыку и даже спродюсировал один из треков своей сестры.

Внуки Софии Ротару – Анатолий и Соня Евдокименко
Внуки Софии Ротару – Анатолий и Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/svetika

А прошлым летом он выступил на фестивале White Nights в Киеве.

Недавно сын Софии Ротару отметил с супругой 28-ю годовщину брака. Смотрите, как менялась с годами звездная семья.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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