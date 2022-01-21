Звезда сериала "Водная полиция" Катя Скрипко о влиянии боевого искусства на отношения: "Я не мужик в юбке"

Актриса Екатерина Скрипко, сыгравшая главную роль в сериале "Водная полиция", рассказала, почему ей нравятся боевые искусства, как это влияет на отношения с мужчинами и прочем

Актриса Катя Скрипко рассказала о боевом искусстве и жизни в Китае и Таиланде. / Фото: пресс-служба

31 января на канале "Украина" состоится премьера 44-серийного сериала "Водная полиция". Зрителей ждет очень насыщенная жизнь сотрудников особого отдела водной полиции. Увлекательные сцены на воде и под водой, погони, стрельба, драки – любители такого развития событий будут в восторге от картины! Кстати говоря, на днях состоялась премьера на ТВ медицинской драмы "Надежда".

Актриса Катя Скрипко сыграла в сериале "Водная полиция" одну из главных ролей и рассказала в интервью о том, как владение боевым искусством изменило ее жизнь, о влиянии азиатской культуры на жизненные взгляды и не только.

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О сходстве с персонажем, трюках и боевом искусстве

В сериале "Водная полиция" Скрипко сыграла майора Викторию Калиниченко. Ее героиня сильна по характеру личность. Как говорит Катя, у нее много общего с этим персонажем.

В этом проекте нас так и подбирали на роли, чтобы мы совпали по характеру со своими персонажами. Например, мой напарник – красавец, который любит подкатывать ко всем девушкам. А я в сериале не воспринимаю его серьезно, потому что слишком независима по натуре. У меня с моей героиней много общего. Например, я быстро и без лишних переживаний преодолеваю любые препятствия, – делится с нами актриса.

Скрипко сыграла майора Викторию Калиниченко. / Фото: пресс-служба

Катя поделилась, что актерам давали возможность немножко изменять своего персонажа в "Водной полиции", но без преувеличений.

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Нам на площадке давали свободу интерпретировать своего персонажа, как мы его видим, а затем сыграть это в кадре. Конечно, если мы уже придумывали то, что никак не свяжется с образом и сюжетом, то нас мягко направляли. Это очень помогало в работе, – объяснила Скрипко.

Известно, что Катя – профессиональный каскадер, и все трюки в сериале она выполняла сама. Актриса рассказала нам, какие ценные советы получила, изучая боевые искусства:

Самое главное – человек должен быть предельно спокойным и сосредоточенным в кадре. Я очень чувствительна к хаосу. Конечно, он часто связан с какими-то действиями на площадке, но иногда его бывает слишком много. Тогда я утрачиваю фокус. Нужно думать только о своей задаче, а происходящее вокруг совершенно неважно, – говорит Скрипко.

Актриса рассказала о владении боевым искусством. / Фото: пресс-служба

Также актриса призналась, что владение боевым искусством не изменило поведение в отношениях с мужчинами. Как говорит Катя, ей хочется видеть рядом сильнейшего мужчину.

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Мне нравится, когда за мной ухаживают, укутывают, если холодно, подают руку и делают сюрпризы. Я такая же обычная девушка, как и все. Мне очень хочется, чтобы мужчина был сильнее. Конечно, я тоже многое умею, но к такому абсурду, чтобы специально обращать на свои сильные стороны внимание не дохожу. Я подобной ерундой не занимаюсь. Это просто глупо. Я не мужик в юбке. Мне нравится мужское внимание. Я понимаю, что мужчины по своей силе все равно нас превосходят, – объяснила Скрипко.

О карьере, депрессии и контрасте между Китаем и Таиландом

Катя признается, что я хотела бы попробовать свои силы в комедийном жанре кино.

Мне очень нравится комедия. На мой взгляд, это один из самых сложных жанров. Но пока такие предложения не поступают, я с удовольствием играю сильных женщин. Мне хочется вдохновлять своими образами зрительниц, – отмечает артистка.

Также Скрипко параллельно занимается вокалом, ей нравится петь и записывать ролики. Однако ее песни поклонники пока не услышат. Катя в шутку отметила, что она такой человек – "пока хорошо не получится, вряд ли покажет свои работы".

Скрипко параллельно занимается вокалом. / Фото: пресс-служба

Что касается работы, то Катя уверена, что выбрала правильное направление.

Это на 100% мое дело. Я позиционирую себя как актриса экшен-плана. У меня это очень хорошо получается. К тому же, благодаря многочисленным съемкам в данном жанре уже появился большой опыт. Я чувствую огромный кайф от своей работы и общения с людьми, которым тоже нравится, что они делают, – поделилась актриса.

Впрочем, как вспомнила Скрипко, однажды в жизни вона пробовала себя в другой сфере, когда устроилась к друзьям в продакшн.

Они сдавали в аренду свой павильон, а я работала менеджером, занимавшимся этим. У меня был обычный рабочий график с 9 до 18. Многие о нем мечтают. Но вскоре у меня началась жуткая депрессия, я поправилась на 7 кг. И это при том, что я как раз тот человек, который особенно никогда не набирает лишнего веса. И все – я поняла, что нужно уходить. Не мое это так называемые "нормальные" работы, – улыбаясь говорит актриса.

Катя учила навыки боевых искусств, живя в Китае. Как рассказала актриса, в той стране все происходит довольно быстро и, кроме того, там ужасная экология.

И, естественно, вызывает стресс и напряжение у окружающих. Там очень много людей. Они все время куда-то бегут, выглядят слишком серьезными и недружелюбными. Даже если ты иностранец и хочешь что-нибудь спросить, то на тебя могут накричать. К тому же, жить в Китае дорого, местные жители целыми днями работают. Каждый из них крутится как белка в колесе, – говорит Скрипко.

Актриса сравнила Китай и Таиланд. / Фото: пресс-служба

По словам актрисы, когда она приехала в Таиланд, сразу заметила огромный контраст между двумя странами.

Тайцы очень жизнерадостны и улыбаются. Помню, как я однажды остановилась и начала искать что-то по карте, так ко мне сразу подошли шесть человек с вопросами: "Тебе помочь? Куда тебе? Мы подскажем дорогу".

Как отметила Катя, хотя тайцы не так много зарабатывают, но они совершенно счастливы.

Наверное, буддизм играет в таком восприятии жизни не последнюю роль , но они действительно радуются каждому дню и тому, что у них есть. Мне очень нравится их философия.

Напомним, ранее актриса меддрамы "Надежда" Анастасия Панина рассказала нам о крови в кадре, пользе карантина и сторонах материнства.