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Анастасия Волочкова сразила пышным бюстом в бикини в Греции (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
27 июля, 13:08
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Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рада спрятаться от вспышек фотокамер папарацци и поэтому наслаждается роскошным отпуском в Греции в компании друзей
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова, которую ранее заметили в компании вдовца певицы Валентины Легкоступовой, показала точеную фигуру в купальнике. Звезда опубликовала короткий ролик из Греции, где она остановилась на вилле у своих друзей.

Видео балерина опубликовала в Instagram. Анастасия подплыла к телефону, записывая себя на селфи камеру, вынырнула из воды и блеснула своими пышными формами в купальнике. Артистка пожелала всем поклонникам приятного отдыха и отметила, что здесь очень красиво.

Я здесь в уединении от вспышек фото и видеокамер. Просто в нирване! А вечерами мы проводим время в невероятной компании наших друзей! Веселимся и радуемся жизни! В Греции только так! Да и вообще, в жизни! – написала Анастасия Волочкова.

Поклонники не смогли не припомнить балерине ее знаменитый шпагат.

  • "Настенька, в воде не пробовала шпагат?"
  • "Анастасия, ты секси"
  • "А где неизменный шпагат? Я так ждала"
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Напомним, что Анастасия Волочкова недавно разорвала отношения со своим тайным возлюбленным – Олегом. Долгое время балерина скрывала его от публики, а спустя 10 месяцев после начала их романа – заявила о расставании.

Почему Анастасия Волочкова рассталась с бойфрендом – узнайте в ролике:

Ранее Настю Каменских в купальнике сравнили с Анастасией Волочковой.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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