Джулія Гарнер: все, що ви повинні знати про зірку серіалу "Вигадана Анна"

Зважаючи на те, якою божевільною популярністю користується серіал "Вигадана Анна" і те, як люди шукають інформацію про актрису, ми зібрали цікаві факти її біографії

Актриса Джулія Гарнер зараз в центрі уваги / Фото: открытые источники

Нагадаємо, у лютому відбулася прем'єра байопіка "Винайдена Ганну" і вона вже перевершила перегляди "Афериста з Тіндера". У серіалі 9 епізодів, але продовження також не виключено. Ця історія присвячена шахрайці російського походження Ганні Сорокіній, яка видавала себе за спадкоємницю німецького мільйонера та світську левицю. Їй вдалося "нагріти" банки, юрфірми, готелі, ресторани та навіть друзів на велику суму грошей. Причому вона робила це філігранно. Образ Анни Делві (Сорокіної) втілила відома актриса Джулія Гарнер.

Джулія Гарнер: цікаві факти

Джулії Гарнер – 28 років. Вона народилася 1 лютого 1994 року у сім'ї емігрантів із Ізраїлю.

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Майбутня актриса почала брати уроки акторської майстерності у 15 років, щоб подолати сором'язливість.

Джулія Гарнер / Фото: kino-teatr.ru

Ви могли її бачити у таких фільмах та серіалах: "Озарк" , "Ассистентка", Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати", "Вже не діти", "Останнє вигнання диявола: Друге пришестя", "Добре бути тихонею", "Брудний Джон",

"Американці", "Трагедія в Вейко", "Сучасне кохання".

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Першим фільмом, де з'явилася Джулія, був фільм "Марта Марсі Мей Марлен" 2011 року. Тоді акторці було 17 років.

Світову популярність дівчина здобула після ролі Рут у серіалі "Озарк" від Netflix у 2017 році. Після цієї ролі вона стала однією з найбільш затребуваних актрис кіно та ТБ, при цьому їй пророкують ще гучнішу славу.

Джулія Гарнер в серіалі "Озарк" / Фото: kino-teatr.ru

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Джулія Гарнер обожнює актрису Бетт Девіс, серед її улюблених фільмів – "Вавілон", "Все про Єву", "Енні Холл", "Малюк Розмарі" та "Студентський принц у Старому Гейдельберзі".

Також Джулія Гарнер має певні успіхи у сфері моди. Так, у 2015 році вона брала участь у показі Balenсiaga, а вже через рік підписала контракт із Miu Miu та встигла з'явитися на обкладинці Vogue Italia.

Один із улюблених брендів молодої актриси – Prada.

Що стосується серіалу "Виганда Анна", актрисі довелося неабияк попрацювати. Актрисі потрібно було навчитися її вимові, а також запозичити манеру говорити і звички.

Гарнер в сериалі "Вигадана Анна" / Фото: открытые источники

Щоб вжитися в образ, Джулія Гарнер навіть зустрілася з самою Анною Сорокіною у виправній установі. Про це акторка розповіла в інтерв'ю The Sunday Times.

Я прийшла відвідати її у в'язниці, і вона запитала: "Ну, як йдуть зйомки?" Я відповіла, що все йде добре, і вона продовжила: "Як ти мене граєш? Що робиш із моїм персонажем?"

На це акторка навіть не знала, що відповісти, тож просто точно повторила все сказане Делві в її ж манері. Дівчина довго реготала та похвалила акторку, сказавши, що це смішно. Передбачаємо, що незабаром Гарнер отримає багато нагород за цю роль.

Гарнер в ролі Анни Делві / Фото: kino-teatr.ru

Ми впевнені, що творчий шлях та всі головні "оскароносні" ролі Джулії Гарнер ще попереду.

Також нагадаємо, "Аферист із Tinder" має намір вести підкаст або шоу про стосунки.