Как изменились звезды сериала Великолепный Век спустя 10 лет (фото)

Ни один турецкий сериал не полюбился украинским зрителям настолько сильно, как "Великолепный век". Он стал популярным не только благодаря интригующему сюжету, но и удачному актерскому составу – исполнители главных ролей теперь настоящие звезды киноиндустрии.
Султан Сулейман – Халит Эргенч
В личной жизни и карьере главного Падишаха Османской империи произошло много изменений. В ноябре он стал отцом в третий раз – у него родилась дочка.
Сейчас 51-летний Халит снимается в сериале от Netflix "Дилемма Азиза", премьера которого запланирована на восьмое декабря 2021 года.
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После выхода "Великолепного века" гонорары Эргенча значительно выросли, и он стал самым высокооплачиваемым актером Турции.
Хюррем Султан – Мерьем Узерли
Мерьем скандально покинула сериал еще в третьем сезоне – не предупредив продюсеров она улетела на родину в Германию. Как позже выяснилось, актриса сделала это из-за беременности. С того времени у нее уже родились две дочери.
Мерьем продолжает сниматься в турецких сериалах. Последняя ее работа – полнометражный фильм "Улей", где она перевоплотилась в потерпевшую неудачу бизнесвумен Айше.
Кстати, в реальности актриса тоже занялась предпринимательской деятельностью. В Германии Узерли открыла свой магазин сладостей.
Ибрагим Паша – Окан Ялабык
Исполнитель роли визиря империи после "Великолепного века" надолго пропал с экранов. Со временем Окан все же появился в нескольких проектах. Тогда внешность актера удивила поклонников – он набрал вес и полысел.
Год назад "паргалы" присоединился к составу сериала "Защитник". Специально для роли он привел себя в форму и немного сменил имидж. Также Ялабык играет в стамбульских театрах и дублирует иностранные фильмы.
Махидевран Султан – Нур Феттахоглу
Нур – очень популярная актриса в Турции. Она часто снимается в разных сериалах. Поэтому "первой жене Султана" иногда приходится внешне меняться. Например, сейчас Феттахоглу для роли перекрасилась в рыжий.
Актриса активно ведет собственный блог в Instagram. В большинстве, она рассказывает о своих детях и путешествиях.
Малкочоглу Бали Бей – Бурак Озчивит
Главный красавец "Великолепного века" после участия в проекте получил армию поклонниц. Но его сердце давно занято – с 2017 года он в браке с актрисой Фахрие Эвджен.
Актер идеально подходит для ролей исторических персонажей, поэтому режиссеры нередко приглашают его воплощать на экранах именно таких героев. Недавно Озчивит сыграл в сериале "Основание осман".
Михримах Султан – Пелин Карахан
Карьера "дочери Падишаха" развивается стремительно. Пелин раз за разом появляется в турецких рекламах – сейчас она лицо известного бренда драгоценных украшений.
Помимо медийной работы актриса успевает уделять внимание бытовым хлопотам. А также занимается боксом.
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