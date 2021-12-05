Як змінилися зірки серіалу Величне століття через 10 років (фото)

За цей час виконавці головних ролей дуже змінилися. Як вони виглядають зараз і чим займаються – дізнайтесь у нашому матеріалі

Чим зараз займаються актори головних ролей "Величного століття" / Фото: Инстаграм

Жоден турецький серіал не сподобався українським глядачам настільки сильно, як "Величне століття". Він став популярним не тільки завдяки інтригуючому сюжету, але й вдалому акторському складу – виконавці головних ролей тепер справжні зірки кіноіндустрії.

Султан Сулейман – Халіт Ергенч

В особистому житті та кар'єрі головного Падишаха Османської імперії сталося багато змін. У листопаді він став батьком втретє – у нього народилася донька.

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Зараз 51-річний Халіт знімається в серіалі від Netflix "Ділема Азіза", прем'єра якого запланована на 8 грудня 2021 року.

Після виходу "Величного століття" гонорари Ергенча значно зросли, і він став набільш оплачуваним актором Туреччини.

Халіт Ергенч – "найдорожчий" актор Туреччини / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

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Гюрем Султан – Мер'єм Узерлі

Мер'єм скандально покинула серіал ще у третьому сезоні – не попередивши продюсерів, вона полетіла на батьківщину до Німеччини. Як пізніше з'ясувалося, акторка зробила це через вагітність. З того часу в неї вже народилися дві дочки.

Мер'єм продовжує зніматися у турецьких серіалах. Остання її робота – повнометражний фільм "Вулик", де вона перевтілилася у бізнес-вумен Айше, яка потерпіла невдачу.

До речі, насправді актриса теж зайнялася підприємницькою діяльністю. У Німеччині Узерлі відкрила свій магазин солодощів.

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У Мер'єм Узерлі вже народилося дві дочки / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

Ібрагім Паша – Окан Ялабик

Виконавець ролі візира імперії після "Величного століття" надовго зник з екранів. Згодом Окан все ж таки з'явився в кількох проектах. Тоді зовнішність актора здивувала шанувальників – він набрав вагу та полисів.

Рік тому "паргали" приєднався до складу серіалу "Захисник". Спеціально для ролі він привів себе у форму та трохи змінив імідж. Також Ялабик грає у стамбульських театрах та дублює іноземні фільми.

Окан Ялабик грає у стамбульських театрах / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

Махідевран Султан – Нур Феттахоглу

Нур – дуже популярна акторка у Туреччині. Вона часто знімається у різних серіалах. Тому першій дружині Султана іноді доводиться зовні змінюватися. Наприклад, зараз Феттахоглу для ролі перефарбувалась у рудий.

Актриса активно веде власний блог у Instagram. Здебільшого вона розповідає про своїх дітей та подорожі.

Актриса активно веде власний блог у Instagram / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

Малкочоглу Балі Бей – Бурак Озчівіт

Головний красень "Величного століття" після участі у проекті отримав армію шанувальниць. Але його серце давно зайняте – з 2017 року він одружений з актрисою Фахріє Евджен.

Актор ідеально підходить для ролей історичних персонажів, тому режисери часто запрошують його втілювати на екранах саме таких героїв. Нещодавно Озчівіт зіграв у серіалі "Зародження осман".

Бурак Озчівіт – улюбленець турецьких жінок / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

Міхрімах Султан – Пелін Карахан

Кар'єра "дочки Падишаха" розвивається стрімко. Пелін щоразу з'являється в турецьких рекламах – зараз вона обличчя відомого бренду дорогоцінних прикрас.

Крім медійної роботи актриса встигає приділяти увагу побутовим клопотам. А також займається боксом.

Пелін Карахан – обличчя багатьох відомих брендів / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

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