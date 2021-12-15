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Як виглядають підрослі доньки Мілли Йовович. Дивіться милу сімейну фотопідбірку

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 16:39
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Зірка "П'ятого елементу" виховує трьох красунь-дочок, одна з яких у підлітковому віці вже підкорює кіносвіт та знімається у фотосесіях для глянців
Мілла Йовович виховує трьох доньок.
Мілла Йовович виховує трьох доньок. / Фото: instagram.com/millajovovich

Мілла Йовович, яка зізналася про аборт, часто ділиться у Мережі милими фото зі своїми доньками, які схожі на неї як дві краплі води. Дівчатка безперечно перейняли від зірковї матусі усі найкращі риси обличчя.

Усім відомо, що виконавиця головної ролі у фільмі "Оселя зла", народилася у Києві. У неї є українське, російське та сербське коріння. Тож не дивно, що вона має таку недзвичайну та яскраву вроду.

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Зараз Мілла Йовович дещо відійшла від кар'єри і присвятила себе вихованню дітей.

Доньки Мілли Йовович.
Доньки Мілли Йовович. / Фото: instagram.com/millajovovich

Старша донька Евер народилась у 2007 році. Зараз вона активно підкоряє фешн-індустрію та дедалі частіше з'являється у кіно. Так, вона стала героїнею у фільмі від Marvel "Чорна вдова".

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Евер підкорює фешн-індустрію.
Евер підкорює фешн-індустрію. / Фото: instagram.com/millajovovich

"Яблуко від яблуні..." — це точно про Міллу та її дочку! У них неймовірна схожість як у зовнішності, так і у таланті.

До своїх 14 років дівчинка вже встигла стати героїнею рекламної кампанії Miu Miu, а також позувати для знімків Карлу Лагерфельду, Мікаелю Янссону і Пітеру Ліндбергу.

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Старша донька Мілли Евер.
Старша донька Мілли Евер. / Фото: instagram.com/millajovovich

У 2015 році у сім'ї відбулося поповнення – народилась Дашіел. Зараз дівчинка ходить до школи та ативно проводить дозвілля. Судячи з фото, вона ще та запальничка!

Середня донька Мілли Дашіел.
Середня донька Мілли Дашіел. / Фото: instagram.com/millajovovich

Сама ж Мілла зазначає, що Дашіел росте дуже доброю дитиною і за всі роки життя поки що жодного разу не закапризувала. Про захоплення другої доньки зірки відомо небагато. Втім, Йовович розповідає, що всі її діти люблять співати та знають популярні дитячі пісні.

А ось Оушен народилася 3 лютого 2020 року. До речі, акторка опублікувала в Instagram фото новонародженої вже через кілька годин після пологів. Але світ дізнався про те, що зірка стала мамою втретє значно раніше від Евер, яка вже встигла до того часу розповісти в Мережі про сестричку.

Молодша донька Мілли Оушен.
Молодша донька Мілли Оушен. / Фото: instagram.com/millajovovich

Зазначимо, що Йововчи разом з чоловіком та дітьми часто проводить часом разом. Не зважаючи на виховання діток, Мілла не забуває і про зйомок, де іноді з'являється.

Сім'я Йовович часто проводить час разом.
Сім'я Йовович часто проводить час разом. / Фото: instagram.com/millajovovich

Раніше ми писали про те, якою стала мама Мілли Йовович Галина Логінова. До речі, жінка до заручин була зіркою кіно 1970-х в СРСР.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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