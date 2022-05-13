Кевин Спейси, который разрушил карьеру из-за крупного секс-скандала, возвращается в кино

Казалось, что знаменитый голливудский актер, которого сразу несколько мужчин обвинили в домогательствах, уже навсегда покинул мир кино, но судьба дала ему второй шанс

Кевин Спейси возвращается в кино после громкого скандала / Фото: Getty Images

Как сообщает Deadline, обвиненный в секс-насилии Кевин Спейси сыграет главную роль в исторической драме "1242", совместной постановке Великобритании, Венгрии и Монголии. Спейси сыграет кардинала Чезареани, представителя Папы, который прибывает в венгерский форт Эстергом как раз в тот момент, когда внук Чингисхана Батый готовится начать последнюю атаку, которая потенциально может проложить путь для вторжения в Европу.

Съемки должны начаться в октябре этого года в Монголии под руководством опытного венгерского режиссера Петера Сооса. Помимо Спейси, в фильме также снимутся Эрик Робертс и Кристофер Ламберт. Представители других звезд фильма не сразу ответили на запросы о комментариях. Хотя Deadline отмечает, что в фильме снялся Теренс Стэмп, его представители заявили Rolling Stone, что он никоим образом не причастен.

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Кевин Спейси возвращается в кино / Фото: Getty Images

Напомним, что в 2017 году Кевин Спейси ушел из кино после череды скандальных обвинений. Актер бросил даже популярный сериал "Карточный домик" – восемь сотрудников проекта рассказали о непристойном поведении звезды.

Коротко о скандале с Кевином Спейси

В 2017 году на обладателя двух статуэток "Оскар" за роли в фильмах "Подозрительные лица" и "Красота по-американски" поступила жалоба. Тогда американский актер Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году Кевин пытался склонить его к сексу. В ответ на это Кевин Спейси отреагировал каминг-аутом – звезда признался в своей гомосексуальности и попросил прощение за свое поведение, хотя отметил, что не помнит этого.

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Тогда же выступили с обвинениями еще 15 человек – от мужчин до женщин, которые когда-либо работали с Кевином Спейси. Из-за скандала Кевин Спейси лишился статуэтки "Эмми", которая ранее была присуждена ему за вклад в развитие телеиндустрии. А затем Netflix заявил, что актер больше не будет сниматься в сериале "Карточный домик". Отменились и другие проекты, в которых должен был играть оскароносный актер. Более того, из фильма Ридли Скотта "Все деньги мира" вырезали все сцены с участием Спейси.

Все приняло неожиданный поворот, когда дело Кевина Спейси закрыли из-за внезапной смерти человека, который выдвинул звезде обвинения. А после этого умерло еще два фигуранта скандального дела.