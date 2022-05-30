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На концерте Scorpions в Польше люди развернули огромный флаг Украины: это надо видеть! (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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30 мая, 12:17
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Легендарная группа Scorpions дала концерт в Кракове. В это время в зале творилось что-то невероятное
На концерте Scorpions люди развернули флаги Польши и Уркаины
На концерте Scorpions люди развернули флаги Польши и Уркаины

Не так давно в Лас-Вегасе Scorpions представили обновленный хит Wind of Change – оттуда музыканты убрали все упоминания о "Москве" и "парке Горького". Вместо этого легендарная группа добавила строчку Now listen to my heart, it says Ukrainia ("А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина").

Теперь этот хит прозвучал и в Кракове. В соцсетях пояивлось видео выступления Scorpions. Люди, пришедшие на концерт, развернули в зале два огромных полотна – флаги Польши и Украины. Кроме этого, зрители в унисон подпевали вокалисту группы – Клаусу Майне. Этот завораживающий момент не мог остаться незамеченным.

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Хит Wind of Change выпущен в 1990 году и посвящен окончанию холодной войны. В оригинале поется Follow the Moskva down to Gorky Park, но после полномасштабного вторжения России на территорию Украины музыканты решили изменить свою легендарную композицию.

Многие деятели культуры сейчас активно поддерживают Украину. К примеру, знаменитая писательница Джоан Роулинг выложила на своем сайте бесплатные книги о Гарри Поттере на украинском языке.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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