Джоан Роулинг выложила на своем сайте бесплатные книги о Гарри Поттере на украинском языке

Джоан Роулинг – одна из первых мировых знаменитостей, которая поддержала украинский народ и выступила против войны, развязанной РФ. В начале марта автор саги о Гарри Поттере пожертвовала более миллиона долларов пострадавшим от рук оккупантов украинским детям.
Сейчас же она решила сделать еще один добрый жест. Так, Джоан Роулинг разместила на своем сайте книги о Гарри Поттере в переводе на украинский язык издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
На сайте Pottermore Publishing выложены все семь частей о приключениях Гарри Поттер. Их в онлайн-формате могут прочесть все желающие.
Сейчас украиноязычная версия есть только для трех книг – "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната" и "Гарри Поттер и узник Азкабана". Вскоре должны появиться остальные книги на украинском.
Когда началось вторжение в Украину, наша команда была шокирована тем, какое влияние это имеет на множество людей. Нам, как и всем остальным, хотелось оказать хоть какую-нибудь помощь. Поэтому мы пытаемся предоставить бесплатный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере всем, кто пострадал от войны, – говорится в сообщении на вебсайте.
Команда Pottermore Publishing поблагодарила всех, кто помогал им и выразила соболезнования тем, на кого повлияла война в Украине.
Мы надеемся, что доступность этих книг поможет принести немного света в жизнь людей, которые сейчас переживают самые темные времена, – говорится в сообщении.
В то же время Джоан Роулинг подтвердила эту инициативу на своей странице в Twitter , добавив символический хештег #SlavaUkraini и два эмодзи-сердечки синего и желтого цветов.
#SlavaUkraini https://t.co/SXO7arE5Oo– J.K. Rowling (@jk_rowling) May 24, 2022
Напомним, что из-за нападения страны-агрессора на Украину, правообладатели библиотек "ЛитРес" и MyBook сняли с продажи е-книги о Гарри Поттере на России. Кстати, Стивен Кинг также отказался сотрудничать с российскими издательствами в поддержку Украины.
Ранее мы также сообщали, что Джоан Роулинг открыто решилась назвать Путина убийцей.
Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев