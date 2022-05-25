Джоан Роулинг выложила на своем сайте бесплатные книги о Гарри Поттере на украинском языке

Популярная британская писательница в знак поддержки Украины предоставила свободный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере, которые вышли на украинском языке

Джоан Роулинг уже не в первый раз поддерживает Украину в развязанной РФ войне / Фото: Getty Images

Джоан Роулинг – одна из первых мировых знаменитостей, которая поддержала украинский народ и выступила против войны, развязанной РФ. В начале марта автор саги о Гарри Поттере пожертвовала более миллиона долларов пострадавшим от рук оккупантов украинским детям.

Сейчас же она решила сделать еще один добрый жест. Так, Джоан Роулинг разместила на своем сайте книги о Гарри Поттере в переводе на украинский язык издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

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На сайте Pottermore Publishing выложены все семь частей о приключениях Гарри Поттер. Их в онлайн-формате могут прочесть все желающие.

Скриншот Pottermore Publishing

Сейчас украиноязычная версия есть только для трех книг – "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната" и "Гарри Поттер и узник Азкабана". Вскоре должны появиться остальные книги на украинском.

Когда началось вторжение в Украину, наша команда была шокирована тем, какое влияние это имеет на множество людей. Нам, как и всем остальным, хотелось оказать хоть какую-нибудь помощь. Поэтому мы пытаемся предоставить бесплатный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере всем, кто пострадал от войны, – говорится в сообщении на вебсайте.

Команда Pottermore Publishing поблагодарила всех, кто помогал им и выразила соболезнования тем, на кого повлияла война в Украине.

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Мы надеемся, что доступность этих книг поможет принести немного света в жизнь людей, которые сейчас переживают самые темные времена, – говорится в сообщении.

В то же время Джоан Роулинг подтвердила эту инициативу на своей странице в Twitter , добавив символический хештег #SlavaUkraini и два эмодзи-сердечки синего и желтого цветов.

Напомним, что из-за нападения страны-агрессора на Украину, правообладатели библиотек "ЛитРес" и MyBook сняли с продажи е-книги о Гарри Поттере на России. Кстати, Стивен Кинг также отказался сотрудничать с российскими издательствами в поддержку Украины.

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Ранее мы также сообщали, что Джоан Роулинг открыто решилась назвать Путина убийцей.