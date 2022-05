На концерті Scorpions у Польщі люди розгорнули величезний прапор України: це треба бачити! (відео)

Легендарний гурт Scorpions дав концерт у Кракові. У цей час у залі відбувалося щось неймовірне

На концерті Scorpions люди розгорнули прапори Польщі та України

Нещодавно в Лас-Вегасі Scorpions представили оновлений хіт Wind of Change – звідти музиканти прибрали всі згадки про "Москву" і "парк Горького". Натомість легендарний гурт додав рядок Now listen to my heart, it says Ukrainia ("А тепер послухай моє серце – воно говорить Україна").

Тепер цей хіт пролунав у Кракові. У соцмережах з'явилося відео виступу Scorpions. Люди, які прийшли на концерт, розгорнули у залі два величезні полотна – прапори Польщі та України. Окрім цього, глядачі в унісон підспівували вокалісту гурту – Клаусу Майне. Цей чарівний момент не міг залишитися непоміченим.

Хіт Wind of Change випущений у 1990 році та присвячений закінченню холодної війни. В оригіналі співається Follow the Moskva down to Gorky Park, але після повномасштабного вторгнення Росії на територію України музиканти вирішили змінити свою легендарну композицію.

Багато діячів культури зараз активно підтримують Україну. Наприклад, знаменита письменниця Джоан Роулінг виклала на своєму сайті безкоштовні книги про Гаррі Поттера українською мовою.