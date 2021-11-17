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Премию МУЗ-ТВ оштрафовали за мужчин в платьях. Это сочли пропагандой ЛГБТ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
17 ноября, 12:48
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В этом году о российской премии МУЗ-ТВ не говорил только ленивый. Теперь организатором придется выплатить штраф за пропаганду нетрадиционных отношений
Российскую премию "МУЗ-ТВ" все-таки оштрафовали
Российскую премию "МУЗ-ТВ" все-таки оштрафовали / Фото: instagram.com/fkirkorov

А все из-за женских платьев на мужчинах на красной дорожке. Кроме этого, Филипп Киркоров и Дава прошлись на красной дорожке в компании полуголых мужчин и вели себя как пара.

Эти фото облетели все новостные СМИ и Telegram-каналы. Рассказываем, как делать снимки, о которых потом будут говорить.

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Как пишет Mash, Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал "МУЗ-ТВ" на миллион рублей (примерно 363 тысячи гривен) за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Сообщается, что подобное можно транслировать после 23:00 и с пометкой 18+.

Филипп Киркоров, Даня Милохин (блогер) и Давид Манукян на премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров, Даня Милохин (блогер) и Давид Манукян на премии МУЗ-ТВ / Фото: instagram.com/fkirkorov

К слову, вокруг премии в этом году было много скандалов. Так рэпер Моргенштерн в прямом эфире обматерил организаторов, устроив скандал с разборками из-за проигрыша в номинации "Лучший артист".

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Нателла Крапивина, посмотрев премию "МУЗ-ТВ", назвала современный российский шоу-бизнес "цирком уродов". На высказывание экс-продюсера Светланы Лободы отреагировал Филипп Киркоров, что спровоцировало скандал.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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