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Премію МУЗ-ТВ оштрафували за чоловіків у сукнях. Це визнали пропагандою ЛГБТ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 12:48
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Цього року про російську премію МУЗ-ТВ не говорив лише лінивий. Тепер організаторам доведеться сплатити штраф за пропаганду нетрадиційних стосунків
Російську премію "МУЗ-ТВ" таки оштрафували
Російську премію "МУЗ-ТВ" таки оштрафували / Фото: instagram.com/fkirkorov

А все через жіноче плаття на чоловіках на червоній доріжці. Крім цього, Філіп Кіркоров і Дава пройшлися на червоній доріжці в компанії напівголих чоловіків та вели себе як пара.

Ці фото облетіли всі новинні ЗМІ та Telegram-канали. Розповідаємо, як робити знімки , про які потім будуть говорити.

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Як пише Mash , Басманний суд Москви оштрафував телеканал "МУЗ-ТВ" на мільйон рублів (приблизно 363 тисячі гривень) за пропаганду ЛГБТ серед неповнолітніх. Повідомляється, що подібне можна транслювати після 23:00 та з позначкою 18+.

Філіп Кіркоров, Даня Мілохін (блогер) і Давид Манукян на премії МУЗ-ТВ
Філіп Кіркоров, Даня Мілохін (блогер) і Давид Манукян на премії МУЗ-ТВ / Фото: instagram.com/fkirkorov

До слова, довкола премії цього року було багато скандалів. Так репер Моргенштерн у прямому ефірі обдурив організаторів, влаштувавши скандал із розбірками через програш у номінації "Кращий артист".

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Нателла Крапівіна, переглянувши премію "МУЗ-ТВ", назвала сучасний російський шоу-бізнес "цирком виродків" . На висловлювання експродюсера Світлани Лободи відреагував Філіп Кіркоров, що спровокувало скандал.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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