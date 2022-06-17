Три красавицы! Приянка Чопра поделилась редким снимком с мамой и маленькой дочерью (фото)

Индийская звезда посвятила трогательный кадр маме, которая отмечала день рождения

Приянка Чопра поздравила маму с днем ​​рождения / Фото: instagram.com/priyankachopra

В январе Приянка Чопра и ее муж, музыкант Ник Джонас впервые стали родителями! Такая новость шокировала их фанатов, ведь звезды не раз говорили, что не планируют заводить детей из-за плотных рабочих графиков. Впрочем, супруги все же решили воспользоваться услугами суррогатной матери.

Так и появилась в жизни Прянки Чопры и Ника Джонаса прекрасная дочь, которую назвали Мальта Мари. Девочка родилась на 12 недель раньше срока, поэтому первые три месяца она провела в отделении интенсивной терапии. Пара смогла забрать своего ребенка из больницы только в мае. Не исключение, что звезды уже чаще будут радовать фанов семейными фото.

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Супруги с дочкой / Фото: instagram.com/priyankachopra

Кстати, на днях индийская актриса опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позировала в объятиях вместе с мамой Мадху и шестимесячной дочкой. Кадр Чопра посвятила маме, праздновавшей день рождения.

Актриса с мамой и дочерью / Фото: instagram.com/priyankachopra

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Я надеюсь, что ты и дальше будешь улыбаться и заряжать всех вокруг своей улыбкой. Ты так воодушевляешь меня своей жизнерадостностью! Люблю тебя до луны и обратно, – трогательно подписала снимок Приянка.

Фолловеры присоединились к поздравлениям и отметили, что для каждой бабушки держать на руках свою маленькую внучку – это большое счастье.

Что известно о Приянке Чопре

39-летняя звезда – индийская модель и актриса, "Мисс Мира-2000". Родилась в семье военных врачей.

Приянка Чопра с родителями / Фото: instagram.com/priyankachopra

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В начале 2018 года она познакомилась с Ником Джонасом. Их отношения развивались стремительно, и уже через несколько месяцев они решили сыграть роскошную свадьбу. Многие говорили, что у пары нет будущего, потому что они очень разные, к тому же Приянка на 10 лет старше.

Приянка и Ник / Фото: Getty Images

Кстати, во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины Приянка Чопра поддержала украинцев , в том числе детей. Также звезда призвала своих фанатов помочь финансово украинским семьям, пострадавшим от рук оккупантов.