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Ужасный подарок на день рождение: в дом Арианы Гранде пробрался безумец

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 июня, 16:00
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Особняк американской исполнительницы вновь поддался атаке сталкера. Мужчина угрожал расправой певице и ее охране. Подробности в материле
В день рождения к Арине Гранде ворвался преследователь
В день рождения к Арине Гранде ворвался преследователь / Фото: instagram.com/arianagrande

Не всегда звезды рады своим поклонникам. Иногда фанатская любовь превращается в одержимость. Недавно украинская певица Злата Огневич рассказала о преследованиях сталкера.

От назойливого поклонника едва не пострадала и американская исполнительница Ариана Гранде. Как сообщает TMZ, в дом певицы в Монтесито пробрался мужчина. Происшествие случилось 26 июня, в день рождения звезды.

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Преступником оказался некий Аарон Браун, который уже не первый раз пытается подобраться к Гранде.

Осенью прошлого года Браун влез в особняк певицы с охотничьим ножом. К счастью, исполнительницы дома не оказалось и сталкера задержала ее охрана. Мужчина размахивал оружием и кричал: "Я убью ее и вас!".

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После случившегося суд официально запретил мужчине приближаться к звезде, но это его не остановило.

В этот раз полиция снова поймала преследователя и сейчас он находится под следствием. Его обвинили в преследовании, воровстве со взломом и повреждении линий электропередач. Браун своей вины не признает.

Напомним, что певица давно живет не одна. В мае 2021 года Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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