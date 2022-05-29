Сумасшедший преследователь продолжает угрожать Злате Огневич – полиция бессильна

Певица Злата Огневич снова пожаловалась на неадекватного преследователя, который продолжает преследовать и угрожать ей

Злату Огневич продолжает преследовать маньяк / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Жизнь Златы Огневич по-прежнему в опасности из-за сумасшедшего "поклонника" Вадима Лебедя, который уже более трех лет преследует певицу и угрожает ей расправой.

Исполнительница уже не раз обращалась в правоохранительные органы с просьбой защитить ее от маньяка. И хотя полиция задержала сталкера Огневич и предъявила обвинения, мужчина оказался на свободе до суда и продолжил свое "занятие".

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Чтобы добраться до певицы, Лебедь пытается использовать все возможные способы и даже устроился работать в службу такси, которой часто пользуется исполнительница. В Instastories Злата рассказала, что мужчина по-прежнему регулярно пишет ей угрозы и оскорбления в социальных сетях. В доказательство своих слов певица снова показала скриншот переписки с маньяком.

Вот одни из его сообщений. Увидите, что он где-то работает – требуйте увольнения! Он – больной! – обратилась к своим фолловерам Огневич.

Скриншот

Как ранее уже говорила Огневич, в связи с военными действиями в Украине расследование дела Лебедя приостановилось. Однако певица надеется, что в скором времени маньяк все же окажется за решеткой и перестанет угрожать расправой ей и ее семье.

Ранее Злата Огневич призналась, в каких отношениях сейчас с Андреем Задворным.