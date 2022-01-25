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Вдовец Легкоступовой отказался от наследства певицы, которое оценили в 38 млн гривен

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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25 января, 08:48
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Муж исполнительницы хита "Ягода-малина" Юрий Фирсов и ее дети больше года скандалили из-за наследства певицы
Юрий Фирсов решил отказаться от наследства Валентины Легкоступовой в пользу детей певицы
Юрий Фирсов решил отказаться от наследства Валентины Легкоступовой в пользу детей певицы / Фото: instagram.com/firsov_yury

Похоже, точка в вопросе с наследством Легкоступовой будет поставлена. Юрий Фирсов в эфире программы "Пусть говорят" заявил, что готов отдать свою долю детям певицы.

Я приехал сюда для того, чтобы законно передать детям свою долю. Говорил, что передам, и передаю. Это ваше. Матвею, Анетте, маме все достанется. Я все, что мне принадлежит, — передаю. Кому и в каких пропорциях — мы определим, – сказал вдовец певицы

Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

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Фирсов заявил, что и раньше хотел отказаться от наследства Легкоступовой, но его отговорил адвокат.

Однако адвокат мне сказал: "Вы не спешите все отдавать. На фоне обвинений все ваши движения будут размазаны по забору. В спокойной обстановке отдайте все". В моих отношениях с Валей у нас была только любовь, – объяснил вдовец.

Наследство Валентины Легкоступовой

Певица не оставила завещания. Муж певицы и ее дети делили московскую квартиру, которую оценили в 100 миллионов рублей (38 миллионов гривен –прим.ред), дом в деревне стоимостью миллион рублей (385 тысяч гривен – прим.ред), и права на главный хит "Ягода-малина", который до сих пор исполняют на различных передачах и мероприятиях.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года. Звезда 90-х после полученных дома травм. Родные певицы обвинили в смерти певицы ее супруга Юрия Фирсова.

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Ранее Юрий Фирсов заявил, что Валентина Легкоступова предчувствовала свою смерть.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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