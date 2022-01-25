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Вдівець Легкоступової відмовився від спадщини співачки, яку оцінили у 38 млн гривень

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 08:48
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Чоловік виконавиці хіта "Ягода-малина" Юрій Фірсов та її діти понад рік скандалили через спадщину співачки
Юрій Фірсов вирішив відмовитись від спадщини Валентини Легкоступової на користь дітей співачки
Юрій Фірсов вирішив відмовитись від спадщини Валентини Легкоступової на користь дітей співачки / Фото: instagram.com/firsov_yury

Схоже, точка у питанні зі спадщиною Легкоступової буде поставлена. Юрій Фірсов в ефірі програми "Пусть говорят" заявив, що готовий віддати свою частку дітям співачки.

Я приїхав сюди, щоб законно передати дітям свою частку. Казав, що передам, і передаю. Це ваше. Матвію, Анетті, мамі все дістанеться. Я все, що мені належить, передаю. Кому і в яких пропорціях – ми визначимо, – сказав вдівець співачки.

Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

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Фірсов заявив, що і раніше хотів відмовитися від спадщини Легкоступової, але його відмовив адвокат.

Проте адвокат мені сказав: Ви не поспішайте все віддавати. На тлі звинувачень усі ваші рухи будуть розмазані парканом. У спокійній обстановці дайте все". У моїх стосунках з Валею у нас було лише кохання, – пояснив вдівець.

Спадщина Валентини Легкоступової

Співачка не залишила заповіту. Чоловік співачки та її діти ділили московську квартиру, яку оцінили у 100 мільйонів рублів (38 мільйонів гривень. – Ред.), будинок у селі вартістю мільйон рублів (385 тисяч гривень. – Ред.) та права на головний хіт "Ягода-малина", який досі виконують на різних передачах та заходах.

Нагадаємо, зірка 90-х Валентина Легкоступова померла у серпні 2020 року після одержаних вдома травм. Рідні співачки звинуватили у смерті співачки її чоловіка Юрія Фірсова.

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Раніше Юрій Фірсов заявив, що Валентина Легкоступова передчувала свою смерть.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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