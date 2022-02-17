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Віра Алентова вперше про невдалу пластику обличчя: Хірург вколов жир в обличчя

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 10:59
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Зірка фільму "Москва сльозам не вірить" вперше розповіла про свої пластичні операції
Віра Алентова вперше розповіла, скільки пластичних операцій зробила
Віра Алентова вперше розповіла, скільки пластичних операцій зробила / Фото: kino-teatr.ru

Зовнішність радянської актриси неодноразово обговорювали у ЗМІ. Сама Віра Алентова довго не давала коментарів, але, втомившись від постійних розмов, порушила мовчання. У своїй автобіографії акторка зізналася, що чотири рази робила пластичні операції. Усі вони були вдалими. Про це пише StarHit.

Але одного разу артистка поїхала до іншого міста до лікаря "з делікатною проблемою". Фахівець запропонував окрім її рішення зробити зірці пластику обличчя за власним методом. за допомогою вколювання жиру в обличчя.

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Щоб його не ображати та припинити розмову на цю тему, оскільки я приїхала з іншого приводу, я сказала: "Ну, можливо". Лікар зрозумів ці слова по-своєму: він вирішив, що я на його умовляння погодилася, і вколов мені чортів жир в обличчя . Коли я прийшла до тями після наркозу і побачила цей жах, я подумала, що мені краще прямо тут і померти

Віра Алентова
Віра Алентова / Фото: kino-teatr.ru

Приховати результат процедури акторці не вдалося – обличчя деформувалось. Щоб уникнути зайвих розмов, вона сказала всім, що на її обличчі наслідки операції кісти на щелепі.

Весь цей жир посунув мої риси, обтяживши нижню частину, і мені стало страшно дивитися у дзеркало. Обличчя опам'ятовувалося довго і поступово. Знадобилося два роки, щоб воно почало набувати колишніх рис. Ми намагалися додзвонитися лікарю і дізнатися, що там ще крім жиру він мені вколов, тому жир, кажуть, йде через рік, а в мене, незважаючи на масажі, нічого не йшло.

Незважаючи на невдалу операцію актриса не стала позиватися до клініки.

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Раніше хірург розповів, які пластичні операції робила Алла Пугачова.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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