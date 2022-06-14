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Всемирно известный южнокорейский бойз-бенд BTS объявил о распаде

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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14 июня, 19:59
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Правда, это на время – парни делают паузу. При этом, совсем не много артистов действительно возвращались на сцену после "творческих перерывов"
BTS делают творческую паузу
BTS делают творческую паузу / Фото: instagram.com/bts.bighitofficial

А BTS, как пишет Billboard, объявили именно о "творческой паузе". Легенды K-Pop BTS разбили сердца своих фанов по всему миру, объявив о своих планах. Теперь парни будут заниматься сольными проектами.

О том, что каждый из участников группы желает начать сольный проект, артисты объявили в заранее записанном YouTube-обращении, посвященном девятилетию гурппы.

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Лидер группы, RM, первым заговорил о распаде бойз-бенда:

Я всегда думал, что BTS отличаются от других групп, но проблема с K-pop-группа и всей системой "айдолов" в том, что они не дают тебе времени, чтобы созреть. Ты должны продолжать создавать музыку и продолжать что-то делать, — сказал артист.

Еще один участник группы, Чимин, добавил:

Мы не можем не думать о наших фанатах, несмотря ни на что, мы хотим быть такими артистами, которых помнят наши фанаты. Я думаю, что теперь мы будем думать о том, какими артистами кажды из нас хочеть быть и какими нас хотят видеть наши поклонники.

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Коротко о BTS

BTS – южнокорейский бойз-бенд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука.

Парни – обладатели множества престижных музыкальных наград. Артисты завоевали огромную популярность во всем мире. С момента дебюта BTS продали более 5 миллионов своих записей по всему миру. В апреле 2020 года BTS стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.

Поклонники BTS совокупно называются ARMY, это один из крупнейших фандомов в мире.

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Ранее мы сообщали, что группа BTS встретилась с Джо Байденом в Белом доме.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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