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Южнокорейская группа BTS встретилась с Джо Байденом в Белом доме: что обсуждали

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 июня, 10:09
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Визит популярной К-рор-группы в Белый дом состоялся в рамках Месяца азиатско-американского наследия жителей тихоокеанских островов
Участники BTS встретились с Джо Байденом в Белом доме
Участники BTS встретились с Джо Байденом в Белом доме

Участники BTS посетили Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом 31 мая. Они обсудили преступления, совершенные против американцев азиатского происхождения на почве ненависти.

Как отметил президент США в Instagram, многие американцы азиатского происхождения в последние годы испытывают реальную дискриминацию. По его словам, когда эту проблему открыто обсуждают и говорят, как это плохо – это приносит результат.

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Было приятно встретиться с вами BTS. Спасибо за все, что вы делаете для повышения осведомленности о росте преступлений на почве ненависти к Азии и дискриминации, – сообщил Джо Байден.

Как пишет CNN , южнокорейский бойз-бэнд также обсудил с Байденом позиционирование участников BTS как молодежных послов, "распространяющих послания надежды и позитива по всему миру".

Мы хотим поблагодарить вас за ваше решение, как подписание закона о преступлениях на почве ненависти, связанной с COVID-19. Поэтому мы просто хотим немного помочь, и мы действительно ценим Белый дом и правительство, которое пытается найти решение, – высказались участники группы.

Кстати, накануне встречи с американским президентом BTS в Twitter рассказали о собственном опыте борьбы с дискриминацией:

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Мы вспоминаем моменты, когда сталкивались с дискриминацией как азиаты. Мы терпели ругательства без причины, и нас высмеивали за то, как мы выглядим. Мы не можем выразить словами боль от того, что стали объектом ненависти и насилия по такой причине, – говорится в сообщении.

Отметим, что преступления против выходцев из Восточной Азии резко выросли в США на фоне пандемии COVID-19. Так, с 19 марта 2020-го по 31 декабря 2021-го правозащитная организация Stop AAPI Hate сообщила о более чем 10 тысячах инцидентов.

В мае 2021 года президент США Джо Байден подписал закон "О преступлениях на почве ненависти, связанных с COVID-19". Этот закон направлен на противодействие росту количества подобных преступлений.

Кратко о BTS

Южнокорейская группа "Бантан Соньондан" основана в 2013 году. Она состоит из семи участников: PМ (Ким Намджун), Джина (Ким Сокджин), Шуги (Мин Юнги), Джей-Хоупа (Чон Хосок), Чимин (Пак Чимин), Ви (Ким Техьон), Чонгука (Чон Чонгук).

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BTS
BTS / Фото: instagram.com/bts.bighitofficial

В своих песнях коллектив затрагивает темы психического здоровья, трудностей молодежи школьного возраста, путь, который должен пройти человек, чтобы принять и полюбить себя, а также индивидуализма.

BTS известны своими живыми выступлениями, мировыми турами, множеством фанатов и т.д.

Напомним, раньше Анджелина Джоли приезжала в Украину и общалась с детьми из учебно-реабилитационного центра.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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