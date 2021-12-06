Невже знову: Маша Полякова через місяць знову опинилася у лікарні

Маша Полякова, яка пішла стопами мами та виступає зі своїм рок-гуртом , знову налякала шанувальників фото з карети медиків
Це вже не вперше, коли дівчина потрапляє до лікарні. Вперше про своє погане самопочуття юна співачка розповіла ще 2019-го. Маші стало погано прямо в автобусі під час поїздки на конференцію блогерів у Дніпрі – у 14-річної дівчини стався дихальний спазм.
А у жовтні цього Маша поділилася зі своїми передплатниками у ТікТок відео з лікарні. Тоді зіркова мати Оля Полякова розповіла, що її старшу доньку довелося терміново прооперувати через сильний біль у животі .
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До цього, у березні, Маші зробили іншу операцію – Видалили апендикс. Тоді Полякова-молодша не втрачала оптимізму і показувала своїм фоловерам, як весело проводить час у лікарні. Танці з крапельницею вона також опублікувала у своїх соцмережах.
Стан 16-річної співачки непокоїть її шанувальників. У коментарях вони продовжують цікавитися станом Полякової і висувають свої версії.
- "Що трапилося?"
- "Машуля, що сталося, чого в лікарні?"
- "Невже знову ...."
- "Щось вона часто потрапила до лікарні! Вона щось від нас приховує?"
- "Нехай приховує те, що вона хворіє"
- "Ти вагітна?"
Маша поки що ніяк не коментує свого стану і не розповідає справжні причини, через які вона опинилася в лікарні.
Очевидно, зараз дівчині вже краще. Полякова продовжує постити розважальні відео із палати у своєму ТікТок.
@mashapolyakova1 100.000.000
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