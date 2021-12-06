Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Невже знову: Маша Полякова через місяць знову опинилася у лікарні

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 20:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
16-дочка співачки Олі Полякової Маша знову опинилася у лікарняній палаті. Дівчину з невідомих причин госпіталізувала "швидка допомога"
Маша Полякова знову опинилася у лікарні
Маша Полякова знову опинилася у лікарні / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова, яка пішла стопами мами та виступає зі своїм рок-гуртом , знову налякала шанувальників фото з карети медиків

Скріншот – instagram.com/mashapolyakova

Це вже не вперше, коли дівчина потрапляє до лікарні. Вперше про своє погане самопочуття юна співачка розповіла ще 2019-го. Маші стало погано прямо в автобусі під час поїздки на конференцію блогерів у Дніпрі – у 14-річної дівчини стався дихальний спазм.

Реклама
Скріншот – instagram.com/mashapolyakova

А у жовтні цього Маша поділилася зі своїми передплатниками у ТікТок відео з лікарні. Тоді зіркова мати Оля Полякова розповіла, що її старшу доньку довелося терміново прооперувати через сильний біль у животі .

До цього, у березні, Маші зробили іншу операцію – Видалили апендикс. Тоді Полякова-молодша не втрачала оптимізму і показувала своїм фоловерам, як весело проводить час у лікарні. Танці з крапельницею вона також опублікувала у своїх соцмережах.

Скріншот – instagram.com/mashapolyakova

Стан 16-річної співачки непокоїть її шанувальників. У коментарях вони продовжують цікавитися станом Полякової і висувають свої версії.

Реклама
  • "Що трапилося?"
  • "Машуля, що сталося, чого в лікарні?"
  • "Невже знову ...."
  • "Щось вона часто потрапила до лікарні! Вона щось від нас приховує?"
  • "Нехай приховує те, що вона хворіє"
  • "Ти вагітна?"
Скріншот

Маша поки що ніяк не коментує свого стану і не розповідає справжні причини, через які вона опинилася в лікарні.

Очевидно, зараз дівчині вже краще. Полякова продовжує постити розважальні відео із палати у своєму ТікТок.

@mashapolyakova1

#viral

100.000.000

Реклама

Більше новин про зірок:

Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти