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Лариса Гузєєва зіткнулася зі складними наслідками коронавірусу – у неї майже пропав голос

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 16:13
В закладинки
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Глядачів здивував голос відомої акторки та телеведучої. Вона зізналася, що продовжує відновлюватися після тяжкої форми коронавірусу
/ Фото: Скріншот з YouTube

Лариса Гузєєва постійно з'являється на телеекранах, тому глядачі не могли не помітити зміни у її голосі – у багатьох склалося враження, що вона говорить через силу. Навіть її колега Роза Сябітова звернула на це увагу та запитала про самопочуття.

Акторка зізналася, що з нею таке сталося після коронавірусу.

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Уявляєте, після ковіда ось така нісенітниця – то одне, то інше. Не знаю, що із горлом. Болить воно, – поділилася 62-річна зірка.

Проблеми з голосом – не є єдиний наслідок хвороби, з якою їй довелося зіткнутися. Лариса перебувала у медзакладі майже місяць і за цей час набрала вагу.

Це такий кошмар, коли ти під крапельницями, роздута, як куля, вен немає, дроти. Там, де я була, туди не треба, це жах, – сказала Гузєєва.

Лариса Гузєєва важко перехворіла COVID-19
Лариса Гузєєва важко перехворіла COVID-19 / Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Знаменитість зараз активно займається спортом і дотримується спеціальної дієти, щоб скинути кілька кілограмів і привести себе у форму. Деякі користувачі Мережі залишали на її сторінці засуджуючі коментарі з цього приводу, але телеведуча різко відповіла їм.

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Стільки злості та ненависті до тих, хто перехворів, і тих, які вижили я не зустрічала, нормальна людина це зрозуміти не може. Особлива ненависть і злість до людей публічних, зокрема до моїх колег Наді Бабкіної, Олександра Васильєва, ну, і як без мене… Людожери, зупиніться.

А ось шанувальники Лариси Гузєєвої підтримали її та відзначили професіоналізм:

Скріншот: YouTube

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