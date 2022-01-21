Як виглядають батьки Ані Лорак? Добірка душевних архівних фото

Співачку Ані Лорак або люблять, або ненавидять. Але навряд чи є до неї байдужі з огляду на регулярність її появ на сторінках преси у зв'язку з вчинками чи заявами. Вона досить відверта з публікою, хоча найпотаємніші речі залишає при собі. Кароліна мало говорить про особисте життя, не робить піар на стосунках, а також рідко демонструє кадри з рідними, хоча завжди з великою теплотою про них відгукується у своїх численних інтерв'ю. Задовольняючи читацький інтерес, публікуємо архівні фото Ані Лорак із батьками, які мало хто бачив.
Ані Лорак: архівні фото з рідними
Нагадаємо, Ані Лорак (Кароліна Куєк – справжнє ім'я артистки, прим.ред) народилася 27 вересня 1978 року у невеликому місті Кіцмань Чернівецької області. У неї було два старші брати: Сергій та Ігор, а потім з'явився молодший братик Андрій.
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Батько Лорак – Мирослав Іванович Куєк. Він закінчив музичне училище за спеціальністю диригент та філологічний факультет Чернівецького університету, працював журналістом.
Мама артистки – Жанна Василівна Ліньків. Вона працювала диктором на місцевому радіо та була місцевою знаменитістю.
На жаль, сім'я Кароліни розпалася. Розлучення батьків відбулося ще до її народження, і це багато в чому визначило подальшу долю майбутньої артистки.
У 90-х родина Лорак переїхала до Чернівців, де мамі артистки запропонували вакансію диктора. Вони жили дуже бідно. Їм вдалося купити маленький будинок, де була лише одна кімната і кухня, а всі зручності та вода були на вулиці. Спочатку сім'я не мала навіть меблів, у будинку не було тепла. А зарплати жінки не вистачало навіть на їжу. Майбутня зірка також регулярно доношувала речі старших братів. А коли 1985 року в сім'ї з'явився новонароджений Андрій, мамі довелося віддати Ігоря та Кароліну в інтернат. Про цей період Ані Лорак завжди з болем розповідає в інтерв'ю.
Іноді до неї до інтернату приїжджав батько, привозячи подарунки або просто радуючи походом за іграшками. Він пропонував дітям переїхати до нього, але ті боялися образити маму.
Як зізнавалася пізніше артистка, незважаючи на всі негаразди та турботи, вона не ображалася на батьків, а завжди входила в їхнє становище. Вона знала, що її люблять і дбають про неї.
1987 року в житті Лорак сталася трагедія: її коханий старший брат Сергій загинув у Афганістані. Тепер, як каже артистка, це її янгол-охоронець.
В інтерв'ю артистка не раз зізнавалася, що зараз вона дуже близька зі своїми братами, намагається їм у всьому допомагати, як і вони їй.
Батько артистки працює у районній газеті "Вільне життя". З 1998 року одружений на поетесі Сільвії Заєць, яка є дальньою родичкою письменниці Ольги Кобилянської. Мама проживає у Чернівцях.
І хоча бачаться рідні люди рідко, але стосунки у них дуже теплі.
Ми з нетерпінням чекаємо на нові фото Ані Лорак з сім'єю.
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