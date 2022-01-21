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Як виглядають батьки Ані Лорак? Добірка душевних архівних фото

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 14:36
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Зірка естради Ані Лорак завжди з теплотою говорить про своїх батьків і дуже рідко балує шанувальників зворушливими фото з рідними. Але нам вдалося знайти архівні фото зірки із найріднішими людьми...
Публікуємо архівні фото артистки з родиною
Публікуємо архівні фото артистки з родиною / Фото: Instagram

Співачку Ані Лорак або люблять, або ненавидять. Але навряд чи є до неї байдужі з огляду на регулярність її появ на сторінках преси у зв'язку з вчинками чи заявами. Вона досить відверта з публікою, хоча найпотаємніші речі залишає при собі. Кароліна мало говорить про особисте життя, не робить піар на стосунках, а також рідко демонструє кадри з рідними, хоча завжди з великою теплотою про них відгукується у своїх численних інтерв'ю. Задовольняючи читацький інтерес, публікуємо архівні фото Ані Лорак із батьками, які мало хто бачив.

Ані Лорак підтримує теплі стосунки з родичами
Ані Лорак підтримує теплі стосунки з родичами / Фото: instagram.com/anilorak

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Ані Лорак: архівні фото з рідними

Нагадаємо, Ані Лорак (Кароліна Куєк – справжнє ім'я артистки, прим.ред) народилася 27 вересня 1978 року у невеликому місті Кіцмань Чернівецької області. У неї було два старші брати: Сергій та Ігор, а потім з'явився молодший братик Андрій.

Ані Лорак з мамою та братами

Батько Лорак – Мирослав Іванович Куєк. Він закінчив музичне училище за спеціальністю диригент та філологічний факультет Чернівецького університету, працював журналістом.

Батьки Ані Лорак

Мама артистки – Жанна Василівна Ліньків. Вона працювала диктором на місцевому радіо та була місцевою знаменитістю.

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На жаль, сім'я Кароліни розпалася. Розлучення батьків відбулося ще до її народження, і це багато в чому визначило подальшу долю майбутньої артистки.

Майбутня співачка у дитинстві

У 90-х родина Лорак переїхала до Чернівців, де мамі артистки запропонували вакансію диктора. Вони жили дуже бідно. Їм вдалося купити маленький будинок, де була лише одна кімната і кухня, а всі зручності та вода були на вулиці. Спочатку сім'я не мала навіть меблів, у будинку не було тепла. А зарплати жінки не вистачало навіть на їжу. Майбутня зірка також регулярно доношувала речі старших братів. А коли 1985 року в сім'ї з'явився новонароджений Андрій, мамі довелося віддати Ігоря та Кароліну в інтернат. Про цей період Ані Лорак завжди з болем розповідає в інтерв'ю.

Іноді до неї до інтернату приїжджав батько, привозячи подарунки або просто радуючи походом за іграшками. Він пропонував дітям переїхати до нього, але ті боялися образити маму.

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Ані Лорак у період становлення як артистки

Як зізнавалася пізніше артистка, незважаючи на всі негаразди та турботи, вона не ображалася на батьків, а завжди входила в їхнє становище. Вона знала, що її люблять і дбають про неї.

Попри все, артистка дуже любить своїх батьків

1987 року в житті Лорак сталася трагедія: її коханий старший брат Сергій загинув у Афганістані. Тепер, як каже артистка, це її янгол-охоронець.

Співачка з братами

В інтерв'ю артистка не раз зізнавалася, що зараз вона дуже близька зі своїми братами, намагається їм у всьому допомагати, як і вони їй.

Ані Лорак із батьком у день свого весілля

Батько артистки працює у районній газеті "Вільне життя". З 1998 року одружений на поетесі Сільвії Заєць, яка є дальньою родичкою письменниці Ольги Кобилянської. Мама проживає у Чернівцях.

Співачка з донькою Софією та мамою
Артистка не ображається на рідних за тяжке дитинство

І хоча бачаться рідні люди рідко, але стосунки у них дуже теплі.

Сім'я артистки у найзворушливіший день

Ми з нетерпінням чекаємо на нові фото Ані Лорак з сім'єю.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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