Єдиний син Ротару святкує з дружиною 28-му річницю шлюбу: ким стало за ці роки зіркове подружжя

Зіркова пара пройшла крізь випробування довгих років і продовжує тепло згадувати перший день народження їхньої міцної сім'ї

Шлюбу Руслана та Світлани Євдокименків виповнилося 28 років. / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

30 грудня син Софії Ротару Руслан Євдокименко, який зворушив Мережу фото батьків, і його дружина Світлана відзначають нікелеве весілля. Їхньому шлюбу виповнилось вже 28 років.

Подружжя почало святковий день зі взаємних привітань у Instagram. Так, Руслан опублікував у своєму акаунті спільне фото з коханою і лаконічно його підписав:

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28 років разом!

Руслан та Світлана Євдокименки. / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Фоловери одразу ж засипали компліментами парочку та побажали їм безкінечниї кохання та щастя:

Гарна пара. Будьте щасливі нескінченно.

Якісь грандіозні цифри.

Ви молодці.

Фото: скріншот instagram/rus_yevdokymenko

А ось Світлана вирішили опублікувати у Instastories добірку сімейних фото. Пропонуємо і вам переглянути теплі кадри зіркової пари

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Фото: скріншот instagram/svetika

Фото із подружнього життя Руслана та Світлани. / Фото: instagram.com/svetika Фото із подружнього життя Руслана та Світлани. / Фото: instagram.com/svetika Фото із подружнього життя Руслана та Світлани. / Фото: instagram.com/svetika 1 /3

Коротко про пару

Єдиний син Ротару познайомився зі своєю майбутньою дружиною Світланою ще у 1990 році, коли йому було 23 роки. Її батько був бізнесменом, а сама дівчина навчалася на музичного продюсера.

Незабаром закохані одружилися, у них народилися діти, яких назвали на честь дідуся та бабусі – Анатолій та Софія.

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Фото: скріншот instagram/svetika

До слова, Соня Євдокименко вже давно не маленька дівчинка. Зараз вона вчиться і будує кар'єру моделі у США. Також вона крутить роман із бізнесменом Денисом Ждановим. А от Анатолій навчався у Великій Британії, а згодом почав займатися музикою та фотомистецтвом.

За 28 років шлюбу подружжя Євдокименків стало партнерами не лише у побуті, а й у бізнесі. Як відомо, раніше чоловік з дружиною працювали на бренд "Софія Ротару". Так, Руслан займався продюсуванням, а Світлана – відповідала за креатив.