Єдиний син Ротару святкує з дружиною 28-му річницю шлюбу: ким стало за ці роки зіркове подружжя

30 грудня син Софії Ротару Руслан Євдокименко, який зворушив Мережу фото батьків, і його дружина Світлана відзначають нікелеве весілля. Їхньому шлюбу виповнилось вже 28 років.
Подружжя почало святковий день зі взаємних привітань у Instagram. Так, Руслан опублікував у своєму акаунті спільне фото з коханою і лаконічно його підписав:
28 років разом!
Далі по темі
Фоловери одразу ж засипали компліментами парочку та побажали їм безкінечниї кохання та щастя:
- Гарна пара. Будьте щасливі нескінченно.
- Якісь грандіозні цифри.
- Ви молодці.
А ось Світлана вирішили опублікувати у Instastories добірку сімейних фото. Пропонуємо і вам переглянути теплі кадри зіркової пари
Коротко про пару
Єдиний син Ротару познайомився зі своєю майбутньою дружиною Світланою ще у 1990 році, коли йому було 23 роки. Її батько був бізнесменом, а сама дівчина навчалася на музичного продюсера.
Незабаром закохані одружилися, у них народилися діти, яких назвали на честь дідуся та бабусі – Анатолій та Софія.
До слова, Соня Євдокименко вже давно не маленька дівчинка. Зараз вона вчиться і будує кар'єру моделі у США. Також вона крутить роман із бізнесменом Денисом Ждановим. А от Анатолій навчався у Великій Британії, а згодом почав займатися музикою та фотомистецтвом.
За 28 років шлюбу подружжя Євдокименків стало партнерами не лише у побуті, а й у бізнесі. Як відомо, раніше чоловік з дружиною працювали на бренд "Софія Ротару". Так, Руслан займався продюсуванням, а Світлана – відповідала за креатив.