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Ані Лорак презентувала альбом Я жива: про що 12 нових треків

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 16:02
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Два роки тому поп-зірка випустила альбом "За мрією" і останні два роки підігрівала інтерес новими піснями. І ось артистка відкрила слухачам свій новий музичний світ
До нового альбому виконавиці увійшли 12 треків.
До нового альбому виконавиці увійшли 12 треків. / Фото: пресслужба

12 листопада Ані Лорак, яка нещодавно у дорогих вбраннях прогулялася Дубаєм, представила 17-й студійний альбом "Я жива".

Нова робота артистки складається з 12 треків. Кожна з композицій – це чуттєва жіноча історія, лейтмотивом якого стали реальні епізоди з життя зірки.

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Ані Лорак презентувала 17 альбом.
Ані Лорак презентувала 17 альбом. / Фото: пресслужба

Загалом вийшов дуже цілісний альбом у стилі Ані Лорак. У ньому вона не відійшла від улюблених гармоній, способів аранжування та тем. "Я жива" - тема особистих переживань сильної та вольової жінки, яка через душевні драми не втратила віри в себе і в любов.

Водночас сама Ані Лорак зізналась, що знає, як це боляче, "коли зраджують, коли руйнується світ і здається, що не буде світла".

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Я з вами у кожному переживанні. З любов'ю вмирає частина тебе, але приходить новий день, і з променями сонця в душі поселяється віра та надія, що все буде добре. Ти розплющуєш очі і кажеш собі: Я жива, — ділиться співачка.

Відзначимо, що у релізі є україномовна пісня "Бачила", яку артистка випустила у вересні з нагоди власного дня народження. Це вперше за 14 років співачка випустила трек українською

Також три сингли - "Наполовину", "Раздетая" та "Он" – увійшли до нового альбому співачки. До речі, в останній пісні Лорак зізнається в коханні загадковому чоловіку, якого приховує від всіх.

Слухайте новий трек "Я жива:

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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