Ані Лорак з друзями Путіна розважалася на святі Кіркорова у Москві (відео)

Ані Лорак з'явилася на святі Кіркорова разом з рашистами / Фото: Колаж: Сьогодні

Ані Лорак за цей період так і не змогла назвати війну війною, а Путіна – агресором. Попри заклики українських зірок, вона продовжує відмовчуватись і зберігати нейтралітет. За зраду Батьківщині Кароліна Куєк вже розплачується. Так, в березні у Чернівцях, звідки родом Лорак, прибрали іменну зірку співачки з Алеї зірок.

Чотири місяці співачка не з'являлась на публіці. І ось вона наважилась помаленьку виходити у люди. Декілька днів тому Лорак засвітись на розважальному шоу на росТБ. А вчра, 29 червня, прийшла в гості до свого кума Філіпа Кіркорова.

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Артист влаштував помпезне свято вдома у Москві. Вечірка була з нагоди 10-річчя сина Мартіна. 55-річний співак запросив на московську тусовку Йосипа Пригожина з Валерією, Ларису Доліну, Марину Юдашкіну. Також серед гостей засвітились дружина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова Тетяна Навка, спортивний тренер та посіпака диктатора Ірина Вінер, співачка Ані Лорак. Відео зі свята з'явилося у фан-акаунті Instagram.

Ймовірно, Лорак прийшла до Кіркорова разом зі своєю донькою Софією, яка своє 11-річчя відзначала з татом та його коханою у Туреччині.

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На відео потрапив момент, коли Кіркоров, позуючи спиною до камери, проголошував тост. У своїй промові він звертався до гостей. Згадав співак і свою куму. Філіп назвав її "своєю коханою Лорак, яку дуже обожнює". У відповідь артистка надіслала йому повітряний поцілунок.

Весь цей час шанувальники думали, що Ані Лорак виїхала з РФ. Припускали, що мовчазна співачка перебуває в ОАЕ або ж відсиджується десь у Європі. Втім, як з'ясувалась, артистка продовжує жити на путінській Росії.

До речі, восени Лорак планує давати концерти в Німеччині та Чехії. Про гастролі в Росії зірка поки мовчить. Але не виключено, що вона також виступатиме перед рашистами. Адже гроші самі себе не зароблять.

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Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва зізналась, чи підтримує вона зв'язок зі своєю мовчазною кумою Ані Лорак.