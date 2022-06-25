Арестович у гостях у Дурнєва познайомився з Бонею та запропонував нагородити "Місіс Крим" орденом

Олексій Арестович у гостях у Олексія Дурнєва посміявся з рашистів / Фото: Скріншот із відео

Навіть під час війни українці не втрачають свій оптимізм та почуття гумору, адже попереду на нас чекає лише перемога. Підняти бойовий дух глядачам вирішив король тролінгу Олексій Дурнєв, який без сорому висміює провальну армію РФ.

Телеведучий запросив у своє шоу "Дурнєв дивиться сторіс" улюбленця всіх українок – Олексія Арестовича. Зустріч двох Олексіїв вийшла дуже кумедною. Разом вони подивилися і прокоментували все те, що зараз постять у своїх соціальних мережах проросійські блогери.

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Першою "жертвою" стала світська левиця Вікторія Боня. На очі Арестовича та Дурнєва потрапило відео, в якому росіянка поскаржилася на те, що її вигнали з Каннського кінофестивалю. Тоді екстелеведуча прийшла на червону доріжку в чоловічому костюмі та з вусами, а на її клатчі був напис: "Війни не було б, якби чоловіки могли народжувати".

Скріншот із відео

Арестович зізнався, що раніше він навіть не знав про існування Боні. З росіянкою політик "познайомився" на початку війни, коли представники блогера написали йому особисті повідомлення.

Вона мені написала чи хтось із її представників. Типу: "Олексій, давайте разом зупинимо війну". Зараз я розумію всю глибину цієї пропозиції, – пожартував Арестович про наміри Боні.

Потрапила "під роздачу" й ексдружина репера Guf Айза Долматова. У своїх Instastories виконавиця поскаржилася на те, що з початком санкцій у РФ з кожним днем стає все дорожче і дорожче купувати продукти – ціни зростають щодня.

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Скріншот із відео

Вона, між іншим, теж займається антиросійською діяльністю. Ти мені вирішив показати галерею хоробрих людей, які борються з режимом Путіна як можуть, – пожартував Арестович.

Крім того, політик запропонував вручити Айзі орден через те, що вона показує правду того, що відбувається у Росії. Арестович навіть зателефонував Міністру оборони Олексію Резнікову з проханням звернути увагу на такий "рух опору".

Скріншот із відео

Не обійшлося без скандальної володарки титулу "Місіс королева краси Крим-2022". Після отримання корони Ольга Валєєва зіткнулася з хвилею хейту у соціальних мережах через велику кількість пластичних операцій на обличчі.

Дурнєв зазначив, що Ольга уродженка Полтави, яка покинула рідну країну та підтримала окупацію. Тоді Арестович заступився за дівчину і теж запропонував вручити їй держнагороду.

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У Криму теж діє активний "рух опору". Знаєте, чому? Тому що полтавчанка не могла виграти конкурс у Криму. Це ж диверсія. Куди дивиться ФСБ? У вас під носом полтавчанка виграє конкурс краси, а потім тоне крейсер "Москва", – жартома сказав політик.

Раніше ми розповідали, як Максим Галкін публічно висміяв російських пропагандистів Скабєєву та Соловйова.