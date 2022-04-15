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Олексій Дурнєв познущався зі знищеного російського флагмана "Москва": "Це магія!"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 23:54
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Бойові українські меми "мочать" русню. У цьому переконаний відомий український блогер Олексій Дурнєв
Блогер висловився про велику силу мемів
Блогер висловився про велику силу мемів / Фото: instagram.com/aleksey_durnev, скріншот

Раніше ми розповідали, як Олексій Дурнєв пройшовся Джиганом і Тодоренко, що ігнорують війну в Україні. Але це не всі новини від популярного блогера. У новому інтерв'ю Володимиру Полуєву в ефірі Youtube-каналу "Україна 24" блогер запропонував стратегію знищення ворога силою думки та за допомогою мем-афірмацій.

Олексій Дурнєв переконаний, що меми мають термін життя. Так, наприклад, блогер упевнений, що мем про Чорнобаївку може відійти, коли там припиняться бойові дії. Втім, є серед мемів і "вічні".

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Найкраще працює той, що найчастіше виринає з ефіру. Такі меми, як корабель, залишаються назавжди,

- наголосив блогер.

Історія з мемом про російський корабель, який має піти у відомому напрямку, на думку медійного експерта, не позбавлена містики. Він пояснив, що мем міг спрацювати як афірмація або егрегор, що накопичив енергію через часте повторення і призвів до конкретних наслідків.

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Історія з кораблем, враховуючи, що корабель відправився за курсом, – це містика. Тільки уявіть, весь світ посилає корабель у заданому напрямку, і той врешті-решт загорівся. Це ж магія!,

– сказав блогер.

Він жартома додав, що в роботі з мемами вже, можливо, є сенс "переключитися на конкретну людину".

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Нагадаємо, раніше Коля Серга присвятив вірш знищеному крейсеру "Москва".

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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