Новий краш! Акторська кар'єра, політика та особисте життя Олексія Арестовича

Війна подарувала Україні нових героїв – радник Президента Олексій Арестович став головним улюбленцем та викрав тисячі серце українських дівчат

Олексій Арестович став новим улюбленцем українок / Фото: Instagram

Ось вже шістнадцятий день українська армія протистоїть російській окупації. За цей час увага всіх українців прикута до ключових постатей нашого уряду.

Щоправда, не всі стежать за ними, як за політиками. Деякі представники політичної верхівки стали для українок новими секс-символами. До улюбленців потрапили президент Володимир Зеленський, Олександр Скічко і Віталій Кім .

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А ось "головним заспокійливим" українкам та новим крашем (англ. сленг – людина, яка дуже подобається) став радник президента України Олексій Арестович .

Олексій Арестович підкорив українок

Олексій Арестович: коротка біографія

Олексій Арестович народився 3 серпня 1975 року у грузинському місті Дедоплісцкаро. Але школу майбутній політик закінчив у Києві і там же вступив до університету ім. Тараса Шевченка на біологічному факультеті. Щоправда, із біологією у Арестовича не склалося. Під час навчання він почав грати на сцені театру Чорний квадрат.

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В цей же час Арестович захопився психологією і навіть проводив тренінги та семінари, а 2010 закінчив школу "Людина серед людей" російського психолога Авессалома Підводного.

Олексій Арестович відучився на психолога

У 2005 році розпочав свою кар'єру в політиці, став членом партії "Братство". А у 2008 році був призначений на посаду заступником голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.

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Як відомо, Арестович закінчив Одеський інститут сухопутних військ та є майором запасу. Тому після Революції Гідності став активно виступати як військовий експерт на ТБ. А також почав вести свій блог на тему воєнно-політичних подій в Україні.

Олексій Арестович має звання майора

Восени 2018 року Арестович пішов воювати в зону проведення ООС як розвідник. Служив у районі Краматорська. Через рік після повернення з фронту, у 2020, став одним із членів Тристоронньої контактної групи.

Цього ж року, за призначенням голови Офісу Президента Андрія Єрмака, обійняв посаду позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Акторська кар'єра

Як ми писали вище, під час навчання в університеті Арестович почав грати на сцені театру і навіть встиг знятися в кількох телевізійних проектах.

Так, глядачки могли бачити Арестовича у таких серіалах, як "Повернення Мухтара", Брат за брата-2" та "Не бійся, я поруч".

До речі, роль в останньому проекті була найефективнішою. Зараз Мережею гуляє уривок з дуже комічним перетворенням Арестовича в Люсю Зайцеву.

Арештович у ролі Люсі Зайцевої

Особисте життя Арестовича

Великим розчаруванням для багатьох українок буде те, що Олексій Арестович давно одружений та виховує трьох дітей.

Олексій Арестович виховує трьох дітей

Анастасія Арестович, директор розвитку в одному з видавництв, друга дружина політика. Пара одружилася у 2015 році.

Анастасія Арестович

У шлюбі з Анастасією у чиновника народилося двоє дітей: син Олександр та дочка віроніка. Також Арестович має дочку від першого шлюбу, її звуть Аеліта.

Сім'я Олексія Арестовича

Головною фішкою Арестовича є його спокій та вміння заспокоїти панікуючих українців. Такому спокою, як у нього, варто ще повчитися!

Головний мем із Арестовичем

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