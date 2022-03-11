Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Шлях Барських

Українці≠росіяни

Леонтьєв загубився

Втікли з РФ

Підтримка Росомахи

Раша, гудбай!
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Новий краш! Акторська кар'єра, політика та особисте життя Олексія Арестовича

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 18:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Війна подарувала Україні нових героїв – радник Президента Олексій Арестович став головним улюбленцем та викрав тисячі серце українських дівчат
Олексій Арестович став новим улюбленцем українок
Олексій Арестович став новим улюбленцем українок / Фото: Instagram

Ось вже шістнадцятий день українська армія протистоїть російській окупації. За цей час увага всіх українців прикута до ключових постатей нашого уряду.

Щоправда, не всі стежать за ними, як за політиками. Деякі представники політичної верхівки стали для українок новими секс-символами. До улюбленців потрапили президент Володимир Зеленський, Олександр Скічко і Віталій Кім .

Реклама

А ось "головним заспокійливим" українкам та новим крашем (англ. сленг – людина, яка дуже подобається) став радник президента України Олексій Арестович .

Олексій Арестович підкорив українок
Олексій Арестович підкорив українок

Олексій Арестович: коротка біографія

Олексій Арестович народився 3 серпня 1975 року у грузинському місті Дедоплісцкаро. Але школу майбутній політик закінчив у Києві і там же вступив до університету ім. Тараса Шевченка на біологічному факультеті. Щоправда, із біологією у Арестовича не склалося. Під час навчання він почав грати на сцені театру Чорний квадрат.

Реклама

В цей же час Арестович захопився психологією і навіть проводив тренінги та семінари, а 2010 закінчив школу "Людина серед людей" російського психолога Авессалома Підводного.

Олексій Арестович відучився на психолога
Олексій Арестович відучився на психолога

У 2005 році розпочав свою кар'єру в політиці, став членом партії "Братство". А у 2008 році був призначений на посаду заступником голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.

Реклама

Як відомо, Арестович закінчив Одеський інститут сухопутних військ та є майором запасу. Тому після Революції Гідності став активно виступати як військовий експерт на ТБ. А також почав вести свій блог на тему воєнно-політичних подій в Україні.

Олексій Арестович має звання майора
Олексій Арестович має звання майора

Восени 2018 року Арестович пішов воювати в зону проведення ООС як розвідник. Служив у районі Краматорська. Через рік після повернення з фронту, у 2020, став одним із членів Тристоронньої контактної групи.

Цього ж року, за призначенням голови Офісу Президента Андрія Єрмака, обійняв посаду позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Акторська кар'єра

Як ми писали вище, під час навчання в університеті Арестович почав грати на сцені театру і навіть встиг знятися в кількох телевізійних проектах.

Так, глядачки могли бачити Арестовича у таких серіалах, як "Повернення Мухтара", Брат за брата-2" та "Не бійся, я поруч".

До речі, роль в останньому проекті була найефективнішою. Зараз Мережею гуляє уривок з дуже комічним перетворенням Арестовича в Люсю Зайцеву.

Арештович у ролі Люсі Зайцевої
Арештович у ролі Люсі Зайцевої

Особисте життя Арестовича

Великим розчаруванням для багатьох українок буде те, що Олексій Арестович давно одружений та виховує трьох дітей.

Олексій Арестович виховує трьох дітей
Олексій Арестович виховує трьох дітей

Анастасія Арестович, директор розвитку в одному з видавництв, друга дружина політика. Пара одружилася у 2015 році.

Анастасія Арестович
Анастасія Арестович

У шлюбі з Анастасією у чиновника народилося двоє дітей: син Олександр та дочка віроніка. Також Арестович має дочку від першого шлюбу, її звуть Аеліта.

Сім'я Олексія Арестовича
Сім'я Олексія Арестовича

Головною фішкою Арестовича є його спокій та вміння заспокоїти панікуючих українців. Такому спокою, як у нього, варто ще повчитися!

Головний мем із Арестовичем
Головний мем із Арестовичем

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти