Бадоєв і Осадча висловилися про "антинацистський" концерт путіна: Гітлер у пеклі радіє

Катя Осадча та Алан Бадоєв засудили зірок, які виступили на путінському концерті / Фото: Instagram

У концерті взяли участь Олег Газманов, Тіматі, гурт "Любе". Артисти не раз висловлювалися на підтримку російської агресії, тож не дивно було побачити їх на цьому заході. Поліна Гагаріна весь цей час мовчала про вторгнення Росії, але також виступила на концерті. Українські зірки не могли не прокоментувати виступ путінських зірок.

Алан Бадоєв засудив виступ Гагаріної.

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Так нікчемно використати талант. Віднині твій голос дорівнює кулям та бомбам, які прилетіли на голови українців.

Скриншот: Instagram

Режисер не обійшов увагою і виступ улюблених артистів путіна.

Ігрище нацизму в Росії. Власне кажучи, давно забуті імена, які не мають можливостей ніде, крім Кремля.

Скриншот: Instagram

Катя Осадча, яка запропонувала MARUV відмовитись від українського громадянства після інтерв'ю російському виданню, теж висловилася про скандальний концерт.

Концерт рашистів. Гітлер у пеклі радіє, його справа живе. Гагаріна – мама двох дітей, і вони живі, на відміну від 109 дітей України. Плачу від люті та неможливості особисто сказати Гагаріній, що я про неї думаю.

Скриншот: Instagram

Нагадаємо, у Росії є артисти, які виступають проти російської агресії: Андрій Макаревич, Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова, Олексій Панін, Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.

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