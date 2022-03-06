Олексій Кортнєв засудив російську владу і згадав, коли вона ще всіх обдурила: Ганьбу з себе ви вже не змиєте

Російський співак розповів, що думає про агресію Росії

Олексій Кортнєв підтримав Україну / Фото: Скриншот из видео

Список російських артистів, які висловилися проти російської агресії поповнився . Слідом за Андрієм Макаревичем, Максимом Галкіним, Лією Ахеджаковою та Валерієм Меладзе Україну підтримав Олексій Кортнєв.

Музикант заявив від імені всього свого колективу, що категорично засуджує військову агресію з боку Росії щодо України.

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Ми абсолютно переконані, що всі фрази про те, що Росія в такий спосіб відновлює якусь історичну справедливість і захищає братів-слов'ян від фашистів, є лише прикриттям для задоволення імперських планів та амбіцій, які призведуть до великих економічних, політичних та соціальних проблем у нашій країні. .

Музикант зазначив, що російська влада регулярно дурить своїх громадян. Кортнєв згадав, як влада говорила, що не збирається приєднувати Крим, а в результаті анексувала його.

Потім витончено брехали, що не вторгатимуться в Україну. І навіть бридко підхихикали: "Ну, де ж наше вторгнення? Саєчку за переляк, панове панікери!". А самі просто вичікували, коли закінчиться Олімпіада. І ось тепер, будь ласка. Відбувається жахлива, неймовірна річ у 21 столітті, у центрі Європи, у цивілізованому світі. Втім, між Росією та цивілізованим світом відтепер зводиться глуха та непереборна стіна на довгі роки.

Олексій Кортнєв закликав Володимира Путіна зупинитися.

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Ми закликаємо всіх, хто розв'язав цю війну, а ви, панове, називаєте "спеціальною операцією, зупиніться! Подумайте! Спробуйте сісти за стіл переговорів, якщо у вас лишилося щось людське. Гани з себе ви вже не змиєте, не сподівайтеся, але можна зберегти людські життя. Зупиніться

Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи" .

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