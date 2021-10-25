Чи вагітна Кухар насправді? Реакція соцмереж на зізнання балерини

Чому всі думають, що Катерина Кухар вагітна / Фото: YouTube
У восьмому ефірі танцювального шоу Катерина Кухар прокоментувала виступ Олександри Зарицької з Юрієм Мєшковим і Олександром Прохоровим. У своїй промові балерина сказала фразу, яка шокувала всіх присутніх в залі:
І, напевно, я сьогодні така емоційна, тому що при надії.
Дивіться, як це було:
Сьогодні в соцмережах глядачі шоу активно обговорюють, чи дійсно Катерина Кухар вагітна. Дехто припускає, що вона неправильно висловилася, хтось вітає її з вагітністю. А сама Катерина не поспішає коментувати власні слова.
- "Я правильно зрозуміла, Кухар вагітна?"
- "Через дев'ять місяців дізнаємося"
- "Це швидше за все гра слів. Мені здалося, що вона це сказала про надію, що пара буде краще танцювати"
- "Катя, ви вагітні? Ви не пожартували?"
- "Обожнюю і вітаю з вагітністю"
- "Вітаємо вас з таким чудом. Діти це прекрасно"
Нагадаємо, що вчора танцювальний проєкт залишила ще одна пара. У восьмому ефірі учасники танцювали втрьох – до них приєдналися хореографи "Танці з зірками".
Минулої суботи також відбулася прем'єра найзагадковішого шоу країни – "Маска" – в якому показали сім нових персонажів і розкрили одного з них. Детальніше – в нашому матеріалі.
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