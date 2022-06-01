Джонні Депп та Кейт Мосс возз'єднались? Експарочка провела разом вечір

Кейт Мосс помітили за лаштунками концерту Джонні Деппа після суду / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями Кейт Мосс дала свої свідчення на останньому засіданні суду у нашумілій справі між Джонні Деппом та Ембер Герд. Модель стала на захист колишнього та заявила, що актор ніколи в житті не піднімав на неї руку та не проявляв агресію. Ці слова стали чи не найвирішальнішими у батлі між експодружжям. Вже зовсім скоро публіка дізнається вердикт присяжних!

До речі, після виступу у суді Кейт Мосс, у Мережі поширились чутки про нібито возз'єднання моделі та зірки "Піратів Карибського моря".

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Річ у тім, що Кейт з'явилась на концерті Джеффа Бека у Лондоні, де також виступав Джонні Депп. Як пише Daily Mail, модель приїхала на захід за півтори години до початку. Вона одразу відправилась у гримерку актора, де вони провели деякий час разом!

Кейт Мосс підтримує Джонні Деппа у темні для нього часи / Фото: The Daily Mail

Чимало фанатів зраділи такій подій, адже є у них залишаються надії, що Мосс та Депп таки знову закрутять роман, як це зробили Дженніфер Лопес та Бен Аффлек після 17 років розлуки.

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Кейт Мосс і Джонні Депп на концерті в Лондоні / Фото: The Daily Mail

Втім, фантастичного результату наврядчи варто очікувати. Очевидно, Мосс просто хоче підтримати Деппа у темні для нього часи, зважаючи на те, що вони були у хороших стосунках.

Коротко про стосунки Кейт Мосс та Джонні Деппа

Роман зірок тривав чотири роки – з 1994 до 1998 року. Ця пара була однією з найяскравіших пар шоубізу! Як зізнавалася супермодель, їхні стосунки були дуже емоційними та пристрасними. Закохані постійно перебували у центрі уваги публіки через свій бурхливий спосіб життя.

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Кейт Мосс та Джонні Депп у 90-х / Фото: Getty Images

Після розлучення Мосс зізнавалася, що завжди відчувала підтримку ексбойфренда та сумує за ним. Їй знадобилось декілька років, аби забути Джонні. Сам Депп ділився, що він так і не зрозумів, чому вони з Кейт не спробували поборотись за свої стосунки.

Нараз Кейт Мосс зустрічається з німецьким графом Миколою фон Бісмарком, який молодший за неї на 13 років. Пара закрутила роман у 2015 році. Подейкують, що закохані вже заручені.

Нагадаємо, раніше поширились чутки буцімто Джонні Депп закрутив роман зі своєю адвокаткою Каміллою Васкес, яка допомагає йому відстояти свою правду у конфлікті з Ембер Герд.