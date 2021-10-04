Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі

Камбек "Тату"

Україна на Оскарі

Insta-розлучення

Лорак у Києві

Скандал з Місс

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

У Єлизавети II є секретний тунель під палацом, що веде до одного з кращих барів Лондона

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
4 жовтня, 06:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Про те, що у Її Величності є таємний тунель під Сент-Джеймським палацом, проговорився чоловік принцеси Євгенії – Джек Бруксбенк на одній з приватних вечірок
У Єлизавети II є таємний тунель, який з'єднує палац з баром
У Єлизавети II є таємний тунель, який з'єднує палац з баром / Фото: Getty Images

Єлизавета II, не дивлячись на свій статус, як і багато звичайних людей, любить насолодитися якісними міцними напоями. Як повідомляє The Sun, чоловік принцеси Євгенії випадково згадав про секретний прохід у бар в бесіді з королівським редактором Daily Mail Річардом Іденом на вечірці, що спонсорується брендом напоїв Casamigos. Бруксбенк, до слова, є бренд-менеджером цієї компанії в Європі.

Іден стверджує, що Джек сказав: "У Dukes Bar є тунель з Сент-Джеймсському палацу. Я ще не використовував його, але дуже хотів би".

Реклама

Бар Dukes, розташований в ексклюзивній резиденції Mayfair, Dukes Hotel, славиться своїм "легендарним" мартіні, який New York Times називає "одними з кращих у світі".

Dukes Bar в Лондоні славиться мартіні
Dukes Bar в Лондоні славиться мартіні / Фото: instagram.com/dukesbarlondon

Сент-Джеймський палац – один з найстаріших палаців королівської сім'ї. Раніше там розташовувалася резиденція британських монархів, яка пізніше була перенесена у Букінгемський палац.

Королева любить випити?

Реклама

Нині покійна двоюрідна сестра Єлизавети II Маргарет Роудс раніше заявляла, що Її Величність щовечора насолоджується мартіні. Тому не дивно, що тунель веде саме до бару Dukes.

Єлизавета II любить міцні напої
Єлизавета II любить міцні напої / Фото: Getty Images

Читайте інші цікаві новини про Єлизавету II:

Реклама

Дивіться відеосюжет про цікаві факти з біографії Єлизавети II:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Українці масово скуповують квитки на концерт Måneskin в Києві
Скільки коштує квиток зараз!
Опитування
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти