Еллерт після розставання з Мішиною продовжує дарувати їй квіти

Олександр Еллерт прокоментував стосунки з Ксенією Мішиною / Фото: instagram.com/ellert_a

Приводом для обговорень стала спільна поява Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта на весіллі друзів. У новому інтерв'ю для "Люкс ФМ" автор студії "Квартал 95" вперше прокоментував стосунки з акторкою.

Він не підтвердив чутки про возз'єднання, але і не спростував. Еллерт розповів, що підписаний на актрису і лайкає її фото в Instagram.

Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродує. Ось в таких ми стосунках, – відповів гуморист.

Не забув Слава Дьомін уточнити і про букет, який Ксенія Мішина показала у себе в Instagram, але не сказала від кого він.

Нехай це буде інтригою, – сказав Еллерт.

Нагадаємо, Ксенія Мішина в липні місяці оголосила, що вони з Олександром Еллерт розійшлися.

Акторка не стала розкривати деталі розставання з гумористом, але повідомила про це вельми драматичними словами:

Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не повинен мати ніякого відношення до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення, – написала вона в Instagram.

А ми, до речі, раніше зібрали три версії розлучення Мішиної та Еллерта, популярні серед їхніх шанувальників.

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