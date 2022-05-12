Євробачення-2022: букмекери назвали фаворитів другого півфіналу

Хто пройде у фінал Євробачення – ставки букмекерів / Фото: instagram.com/Eurovision
Головний вокальний конкурс у Європі дуже скоро назве свого переможця, а поки що букмекери лише роблять ставки на фаворитів.
10 травня завершився перший півфінал, де нарешті стали відомі перші претенденти на перемогу. Представники України Kalush Orchestra розкачали зал і довели, що гідні місця у фіналі.
Вже у четвер, 12 травня, на сцені Турина знову зазвучать голоси вокалістів з різних країн. Загалом у другому півфіналі візьмуть участь вокалісти з 18 європейських держав. Проте не всі з них зможуть позмагатися за заповітну статуетку на гранд-фіналі.
Букмекери проаналізували глядацькі симпатії та готові назвати головних фаворитів. Так, у ТОП-5 учасників другого півфіналу увійшли:
- Швеція
- Польща
- Австрія
- Естонія
- Сербія
На думку експертів, ці країни мають найвищі шанси потрапити до фіналу Євробачення-2022. Слідом за ними до десятки фаворитів увійшли:
- Чеська Республіка
- Фінляндія
- Бельгія
- Азербайджан
- Кіпр
Але серед 18 претендентів на перемогу є й аутсайдери. Букмекери розподілили позиції з 11-го по 18-те місце у рейтингу таким чином:
- Мальта
- Сан-Маріно
- Румунія
- Ізраїль
- Ірландія
- Грузія
- Чорногорія
- Північна Македонія
Проте, як показав перший півфінал, турнірна таблиця може змінитися кардинально. Адже перед початком першого етапу конкурсу букмекери прогнозували потрапляння Албанії у фінал, але в результаті голосування показало зовсім інші результати, що викликало бойкот конкурсу від єврофанів.
А поки до початку шоу залишаються лічені години – слухаємо пісні всіх учасників другого півфіналу.