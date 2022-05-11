Євробачення-2022: слухаємо пісні всіх учасників другого півфіналу

У четвер, 12 травня, у Турині відбудеться наступний півфінал "Євробачення-2022", на якому виступлять представники 18 країн. Розповідаємо про конкурсантів та їхні сингли

Учасники другого півфіналу "Євробачення-2022"

Цього вівторка в Італії пройшов перший півфінал "Євробачення", де з 17 учасників 10 пройшли у гранд-фінал. Попереду на глядачів чекає другий раунд пісенного конкурсу.

Сайт "Сьогодні" розповідає, хто побореться за вихід у фінал "Євробачення-2022" у другому півфіналі.

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The Rasmus – Jezebel (Фінляндія)

Виконавці хіту In the Shadows свій виступ на "Євробаченні" вважають частиною "другого пришестя гурту".

Michael Ben David – IM (Ізраїль)

Майкл став останнім переможцем ізраїльського The X Factor, де суддею на той час була переможниця "Євробачення-2018" Нета.

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Konstrakta – In Corpore Sano (Сербія)

На ранніх етапах своєї кар'єри 43-річна співачка, будучи у гурті Zemlja Gruva, мала честь виступати на розігріві концерту Емі Вайнхаус у Белграді в 2011 році.

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Nadir Rustamli – Fade To Black (Азербайджан)

Надір став відомим у своїй країні після перемоги на The Voice, тепер він спробує підкорити "Євробачення" своїм вокальним талантом.

Circus Mircus – Lock Me In (Грузія)

Тбіліський колектив охоплює безліч музичний жанрів та цікаво відображає внутрішній світ і життєвий досвід кожного учасника гурту у своїх синглах. Гурт заснований у 2020 році.

Emma Muscat – I Am What I Am (Мальта)

У Мальті Емму вважають однією із найуспішніших "експортерів" музики. Дівчина є затребуваною співачкою, також вона пише музичні тексти та професійно грає на піаніно.

Achille Lauro – Stripper (Сан Маріно)

Акілле Лауро — 31-річний співак, автор пісень і репер із Верони, Італія. Він вирішив приїхати на "Євробачення", після перемоги на пісенному конкурсі Una Voce per.

Sheldon Riley – Not The Same (Австралія)

23-річний Шелдон визнаний критиками як за сильні візуальні ефекти в виступах, так і за його захоплюючу музику. Що скажуть про талант хлопця з Сіднея еврофани та журі "Євробачення" – дізнаємось зовсім скоро.

Andromache – Ela (Кіпр)

27-річна грецька виконавиця вперше привернула широку увагу, коли брала участь у The Voice of Greece. Невдовзі після цього вона підписала контракт з Panik Records та випустила сингл Na Soun Psema, що приніс їй популярність.

Brooke – That's Rich (Ірландія)

Співачка вперше здобула славу як фіналістка шоу The Voice UK 2020 року. Її наставником була знаменита Меган Трейнор.

Andrea – Circles (Північна Македонія)

З кінця 2020 року Андреа стрімко розвивала кар’єру звукозапису. Дівчина проявляла інтерес до госпел, соул і R&B музики, живучи у Нью-Йорку.

Stefan – Hope (Естонія)

24-річного естонського співака у 2020 році популярний журнал Kroonika назвав найсексуальнішим чоловіком року в країні. Він тричі змагався у Нацвідборах на "Євробачення", але лише цьогоріч йому посміхнулась удача.

WRS – Llámame (Румунія)

29-річний виконавець, перш ніж розпочати свою музичну кар'єру, працював танцюристом на телебаченні для інших артистів.

Ochman – River (Польща)

Польсько-американський співак Крістіан Охман — онук відомого польського тенора Веслава Охмана. Крістіан має подвійне громадянство Польщі та США.

Vladana – Breathe (Чорногорія)

35-річна Владана є однією з найпопулярніших художниць Чорногорії. Також у неї є початкова та середня музична освіта та диплом журналістики.

Jérémie Makiese – Miss You (Бельгія)

21-річний бельгійський співак прославився після перемоги на The Voice у 2021 році. Окрім того, хлопець всерйоз зайнявся футбольною кар'єрою. У майбутньому він хоче реалізувати обидві свої пристрасті в житті.

Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (Швеція)

30-річна шведська співачка – дочка учасника гурту The Poodles співака Якоба Самуеля. Почала свою кар'єру у складі жіночого гурту Love Generation.

We Are Domi – Lights Off (Чехія)

Гурт був заснований у 2018 році в Лідсі. До складу колективу входять представники з Чехії та Норвегії. Їхню музику описують як альтернативний електро-поп з нотками інді.

Раніше ми писали про те, як голосувати за фаворитів на "Євробаченні-2022" і скільки коштуватиме одне SMS. А також розповідали, де дивитись конкурс в Україні та за кордоном.